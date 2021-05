Stripe koopt fraudebestrijdingsspecialist Bouncer

Stripe heeft onlangs voor een onbekend bedrag Bouncer overgenomen, een start-up en technologiespecialist in fraudebestrijding voor creditcards. Stripe integreert de technologie in zijn op AI gebaseerde Stripe Radar-antifraude-tooling.

Het in betalingstechnologie en financiële fraudebestrijding gespecialiseerde Stripe wil maar blijven groeien. Na een recente succesvolle investeringsronde van 600 miljoen dollar eerder dit jaar, is de specialist een grote overnamecampagne gestart om de mogelijkheden van zijn betalingsplatform verder uit te breiden. Onlangs werd hiervoor al de leverancier van cloudgebaseerde BTW-berekeningstools TaxJar overgenomen.

Overname Bouncer

Met de overname van Bouncer, waarvan het overnamebedrag niet is bekend gemaakt, krijgt Stripe een specialist in handen voor fraudebestrijding rondom creditcards. De start-up levert hiervoor een platform dat automatisch creditcards autoriseert en fraude ontdekt in transacties van creditcards. Het platform is vooral geschikt voor mobiele transacties.

Daarnaast levert het platform een soort van workflow waarmee creditcardgebruikers zichzelf kunnen authenticeren wanneer er bij de transactie iets misgaat. Met deze workflow kunnen zij weer legitiem terugkeren in een mobiele app waaruit de aankoop wordt gedaan.

Integratie in Stripe Radar

De technologie van Bouncer wil Stripe integreren in zijn eigen Stripe Radar-tool. Radar is een door Stripe zelf ontwikkelde op AI gebaseerde set tools die zich richten op het voorkomen van frauduleuze transacties op het Stripe-platform.

Door het toevoegen van de Bouncer-technologie moet de set tools meer mogelijkheden krijgen voor het scannen van creditcards op mogelijke fraude. Dit moet bedrijven die Stripe Radar gebruiken uiteindelijk minder fraudegevallen opleveren.

