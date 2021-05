IBM neemt Belgische Salesforce-expert Waeg over

IBM is druk bezig zijn expertise voor Salesforce uit te breiden. Voor het versterken van deze activiteiten in Europa wil Big Blue nu de pan-Europese Salesforce-adviesspecialist Waeg uit België overnemen.

Wereldwijd investeert IBM meer in zijn expertise rondom het Salesforce-platform, om meer regionale dekking te geven. Dit om een graantje mee te pikken van de groeiende markt rondom CRM-consulting en integratiediensten. Eerder dit jaar nam Big Blue al de Amerikaanse Salesforce-consultant 7Summits over.

Expertise van Waeg

Het nu over te nemen in 2014 opgerichte Waeg biedt een volledig spectrum van Salesforce-adviesdiensten, van advies over digitale strategie, business-to-business commerce, marketingautomatisering en ontwerp van klantervaringen tot implementatie en beheerde services. De Salesforce-specialist heeft kantoren in zeven Europese steden, waaronder Amsterdam, Brussel, Kopenhagen, Dublin, Lissabon, Lyon, Parijs en Warschau. De consultant biedt zijn diensten vooral aan voor specifieke bedrijfssectoren als de productie sector, de gezondheidszorg en de biomedische sector.

Meer expertise en oplossingen

Concreet moet de combinatie van de Salesforce-consultancymogelijkheden en -middelen van Big Blue en Waeg klanten in heel Europa meer mogelijkheden bieden voor gestroomlijnde, geautomatiseerde ervaringen voor het Salesforce-platform. Denk daarbij onder meer aan het ontwikkelen van meer intelligente workflows, waardoor bedrijven de CRM-mogelijkheden constant kunnen aanpassen aan de veranderende wensen van klanten en medewerkers.

Met de overname van de pan-Europese Salesforce-specialist Waeg wil IBM nu dus ook in Europa een belangrijkere rol gaan spelen op het gebied van Salesforce-advies. Ook moet hiermee -naar eigen zeggen- de eigen hybrid cloud- en AI-strategie bij klanten meer tractie gaan krijgen. Ook vormt de overname een uitbreiding van het IBM-partnerecosysteem