Google verplaatst workloads naar waar groene energie beschikbaar is

Google wil beter voldoen aan de klimaateisen en wil daarom workloads tussen zijn datacenters verplaatsen al naar gelang die op een gegeven moment op groene energie draaien. Een eigen klimaatneutraal intelligent platform moet deze groene ‘lift and shift’ mogelijk maken.

De techgigant wil graag zijn steentje bijdragen aan een beter klimaat. Tegen 2030, zo gaf CEO Sundar Pichai tijdens zijn recente keynote voor Google I/O aan, moet hiervoor alle gebruikte elektriciteit voor alle operaties klimaatneutraal zijn.

Deze complete klimaatneutraliteit wil de techgigant onder meer bereiken door zijn activiteiten in realtime zodanig aan te passen, dat het meeste uit de schone energie kan worden gehaald. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld alle werkzaamheden rondom de workloads die zich in de Google datacenters bevinden, moeten worden aangepast.

Intelligent platform

Google is hier al enige tijd mee bezig en heeft voor het ‘groener’ maken van de diverse workloadwerkzaamheden en het optimaal benutten van groene energie een speciaal ‘carbon-intelligent platform’ ontwikkeld. Dit platform moet ervoor zorgen dat de diverse workloads in de eigen datacenters worden overgebracht naar die locaties die op dat moment op groene energie draaien.

De nu aangekondigde lift and shift-functionaliteit is een uitbreiding op de bestaande mogelijkheden van het klimaatneutrale intelligente platform. Tot nu toe was het al mogelijk om niet-essentiële workloads alleen te laten draaien wanneer er binnen een datacenter het meeste uit groene energie kon worden gehaald. Nu is het dus mogelijk om deze functionaliteit overal toe te passen en deze workloads op dat moment daarnaar te versturen.

Eigen workloads eerst

De techgigant wil deze functionaliteit eerst op eigen workloads gaan toepassen. Vanaf volgend jaar wordt de groene lift and shift-functionaliteit toegepast op workloads voor media processing. Denk hierbij aan het encoderen en analyseren van naar YouTube geüploade video’s of foto’s die in Google Photos of Google Drive worden opgeslagen.

Verder heeft Google, als onderdeel van zijn vergroeningsproces, aangekondigd zelf een geothermische elektriciteitscentrale te bouwen bij één van zijn datacenters in de woestijnstaat Nevada in de Verenigde Staten.

