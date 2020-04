Google-datacenters zetten groene energie zo efficiënt mogelijk in

Google komt met een nieuw platform voor zijn datacenters, waarmee data duurzamer kan worden verwerkt. Het nieuwe platform zorgt ervoor dat niet noodzakelijke taken die veel processorkracht vragen worden uitgevoerd op de meest gunstige momenten, als faciliteiten maximaal gebruik kunnen maken van duurzame energiebronnen.

De aankondiging van het nieuwe platform kwam op de Dag van de Aarde die elk jaar op 22 april plaatsvindt. Wereldwijd wordt er die dag aandacht gevraagd voor het effect dat de mens op de aarde heeft. Google hoopt op deze manier bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Het zijn niet de eerste stappen die Google naar volledige duurzame bedrijfsprocessen. In 2007 was Google al CO2-neutraal. In 2019 kon het bedrijf bevestigen dat et voor een derde jaar op een rij alle energie uit duurzame bronnen haalden, zoals wind en zonne-energie.

Door de pieken in rekenkracht te verdelen over de momenten van de dag dat er veel energie wordt opgewekt, wil Google dit kunnen volhouden in de toekomst. Door deze optimalisatie hoeft er minder energie worden opgeslagen en hoeft Google geen energie uit andere bronnen te halen.

De volgende stap die Google met het platform wil zetten is om grote taken die veel rekenkracht vergen te verdelen voer verschillende datacenters wereldwijd. Op die manier kan ook gebruikgemaakt worden van het verschil in de dag- en nachtcyclus en het klimaat om taken te laten uitvoeren in het datacenter dat op dat moment het meest efficiënt is.