Microsoft laat meer Azure-diensten op Kubernetes clusters draaien

Microsoft maakt het mogelijk om via beheerplatform Azure Arc verschillende cloudgebaseerde Azure-diensten op Kubernetes te draaien. Ook worden Azure AI-diensten vanaf nu in een bundel aangeboden.

Microsoft heeft tijdens ontwikkelaarsconferentie Build 2021nieuwe functionaliteit rondom Azure Arc aangekondigd. Azure Arc is de centrale beheeromgeving voor Azure. Bedrijven kunnen hiermee alle benodigde functionaliteit voor de workloads van hun Azure-clouddiensten beheren, van inventarisbeheer tot governance en van serverconfiguratie tot algemeen beheer. Hierbij maakt het niet uit in welke omgeving deze workloads zich bevinden. Azure Arc kan worden gebruikt om deze workloads en andere bronnen -of dit nu virtuele of fysieke servers zijn of container clusters- in alle soort omgevingen te beheren. Van on-premises tot aan de multicloud.

Ondersteuning van Kubernetes

Tijdens Build 2021 is nu aangekondigd dat de centrale beheeromgeving van Azure Arc het nu ook mogelijk maakt de diverse Azure-clouddiensten binnen ieder Cloud Native Computing Foundation (CNCF)-gecertificeerd Kubernetes cluster te beheren of naar deze omgeving toe te brengen. Het maakt hierbij niet uit waar deze Kubernetes clusters zich bevinden of draaien. Microsoft noemt deze in preview gepresenteerde functionaliteit Azure Arc enabeld Kubernetes.

De techgigant geeft wel alvast een verzameling van Kubernetes-distributies aan die op dit moment compatibel zijn met Azure Arc enabeld Kubernetes. Deze distributies zijn onder meer Red Hat OpenShift, Canonical Charmed Kubernetes, SUSE Rancher, VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) en Nutanix Karbon. Ook integreert de connectie Azure Arc enabled Kubernetes met AKS on Azure Stack HCI en Azure Stack Edge.

Nieuwe beheermogelijkheden van Azure Arc

Naast de toevoeging van Kubernetes aan Azure Arc maakte Microsoft ook een aantal nieuwe Azure-diensten bekend die nu -eveneens in preview- ook via het centrale beheerplatform kunnen worden beheerd. Nieuwe toegevoegde diensten zijn onder meer Azure App Service, Functions, Logic Apps, API Management en Event Grid. Ook de dienst Azure Communications Service (ACS) heeft nog nieuwe functionaliteit gekregen.

Bundeling van Azure AI-diensten

De techgigant maakte verder ook gebruik van de gelegenheid om zijn via Azure geleverde AI-diensten te bundelen. Concreet worden de diensten Azure Bot Service, Azure Metrics Advisor, Azure Video Analyzer, Azure Cognitive Search, Azure Form Recognizer en Azure Immersive Reader samengevoegd in een enkele bundel. Deze bundel heeft nu de naam Azure Applied AI Services gekregen.

Met deze Azure AI-diensten wil Microsoft het voor bedrijven nog makkelijker maken om AI in te zetten en daaruit waarde te creëren voor hun specifieke use cases. De verschillende diensten zijn gebouwd bovenop Azure Cognitive Services. Dit is een verzameling van AI-modellen en -tooling voor het extraheren van de betekenis uit teksten, het integreren van spraak in applicaties en diensten en het analyseren van content in afbeeldingen en video’s.

