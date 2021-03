Nutanix en Microsoft integeren Karbon met Azure via Azure Arc

Nutanix en Microsoft zijn nauwer gaan samenwerken op het gebied van het integreren van de Nutanix Kubernetes-distributie Karbon via Azure Arc met de public cloud-omgeving van Azure. Bedrijven kunnen hiermee hun eigen on-premsises Kubernetes-clusters en Azure-bronnen via een enkele omgeving beheren.

Nutanix en Microsoft hebben vorig jaar aangekondigd, waarover we toen al uitgebreid schreven, nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Deze samenwerking moet klanten van beide bedrijven een echte hybride cloud-oplossing brengen voor makkelijke mobiliteit van applicaties en data. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar komen van Nutanix Clusters op de public cloud-omgeving van Azure. Beide partijen werken ook samen op verkooptechnisch gebied en klanten kunnen bijvoorbeeld Azure credits gebruiken voor het aanschaffen van Nutanix-oplossingen.

Integratie Nutanix Karbon en Azure Arc

Als uitvloeisel van deze intensievere samenwerking wordt nu het all-in-one Kubernetes-platform van Nutanix Karbon geïntegreerd met Azure via de Azure control plane Azure Arc. Concreet zijn bedrijven hierdoor in staat om gelijktijdig de met Karbon uitgerolde on-premises Kubernetes clusters en de diverse Azure-bronnen te beheren in een enkele omgeving. Hiermee moeten klanten volgens Nutanix een consistente en betrouwbare hybride en multicloudoplossing krijgen. Deze oplossing moet de public cloud van Azure en de onderliggende Azure-diensten uitstrekken naar de hybrid convergd infrastructuur van Nutanix.

Azure-ervaring via Kubernetes

Met Nutanix Karbon kunnen klanten in enkele minuten een Kubernetes-cluster creëren op een HCI-infrastructuur. Hierdoor kunnen klanten makkelijker containers uitrollen en beheren.

Azure Arc ondersteunt iedere Kubernetes-distributie en maakt het mogelijk om de complete stack van Azure-oplossingen en -toepassingen ook binnen andere omgevingen, zoals on-premises datacenters, te doen werken. Dit gebeurt door een Azure Resource Manager ID aan ieder Kubernetes cluster binnen de Azure Portal een beheerde identiteit toe te voegen. Op deze manier kunnen Kubernete clusters dan aan standaard Azure-abonnementen worden gekoppeld. Daarnaast kunnen de Kubernetes clusters, in dit geval die van Nutanix Karbon, deelnemen in groepen van bronnen en worden getagd als iedere andere Azure-bron.

Tip: Nutanix geeft Kubernetes-tool Karbon nieuwe update