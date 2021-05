AWS maakt ECS Anywhere voor containerbeheer algemeen beschikbaar

AWS heeft zijn AWS ECS Anywhere-tool algemeen beschikbaar gemaakt. Met de tool kunnen bedrijven de containers in hun on-premise-omgevingen beheren. Dit naast in de AWS public cloud of in hybrid-omgevingen als AWS Outposts.

De tool AWS Anywhere, waarover Techzine eind vorig jaar berichtte, stelt klanten van de techgigant in staat om de Amazon Elastic Container Service (ECS) voor het beheer van op AWS gehoste containeromgevingen ook in eigen on-premise datacenters te draaien. Ook als het systemen betreft die niet door AWS zijn geleverd.

Uitgebreide functionaliteit voor containers

Beheerders zijn nu in staat om AWS ECS te gebruiken om taken uit te voeren als het maken en verwijderen van containers, het in de gaten houden van de containerprestaties en het terughalen van workloads na technische problemen. Uiteindelijk moet dit besparen op de kosten van het onderhoud van de containeromgevingen in de betreffende on-premise-omgevingen.

Meer efficiëntie

Naast het kostenaspect, helpt AWS ECS Anywhere ook bij het efficiënter gebruik van deze on-premise datacenteromgevingen. Deze kunnen bijvoorbeeld nu makkelijker worden ingezet voor het draaien van die workloads waarvoor de public cloud, zoals die van AWS, niet geschikt is. Ook wordt de latency van bepaalde kritische workloads nu verminderd, omdat deze niet meer op afstand in een public cloud draaien.

AWS ECS Anywhere ondersteunt containers op zowel Intel- als Arm-servers. Ook ondersteunt de tool een aantal Linux-distributies. De tools is nu beschikbaar in de meeste AWS-cloudregio’s.