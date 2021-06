Exact haalt investeerder Silver Lake aan boord

De Amerikaanse technologie-investeringsfirma Silver Lake neemt een minderheidsbelang in het Nederlandse softwarebedrijf Exact. Het merendeel van de aandelen blijft in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Deze is sinds 2019 grootaandeelhouder van de softwarebouwer uit Delft.

De investering van Silver Lake is in lijn met de recente investeringsgroei van Amerikanen in Europese techbedrijven. Cijfers van dataplatform Dealroom laten zien dat investeringen uit de VS de afgelopen twee jaar aanzienlijk zijn gestegen. Dit jaar alleen al zouden Amerikaanse bedrijven 8,3 miljard euro hebben geïnvesteerd in Europese startups. Hoe groot het minderheidsbelang van Silver Lake in Exact precies is, blijft nog onbekend. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 worden afgerond, afhankelijk van de regelgevende instanties. Silver Lake heeft verder ook belangen in onder andere Airbnb, Expedia Group en het Zweedse fintech-bedrijf Klarna.

Exact marktleider boekhoudsoftware

Exact is sinds zijn oprichting in 1984 hard gegroeid. Het afgelopen jaar kwam deze groei, onder andere door verschillende overnames, in een versnelling terecht. Eind 2020 nam Exact de bedrijfssoftware van Unit4 over. Inmiddels zijn de op Nederland gerichte pakketten van Unit4 omgedoopt naar Accountancy Gemak en Software Gemak. Zoals de naam al aangeeft is Accountancy Gemak software voor accountants en administratiekantoren. Software Gemak verzorgt aan de andere kant slimme software oplossingen voor mkb’ers en de grootzakelijke markt. Na de overname van Unit4, kocht Exact ook het Belgische bedrijf Officient. Met de software van Officient kunnen mkb’ers hun medewerkersadministratie beheren.

Exact staat bekend als de Nederlandse marktleider in boekhoudsoftware en is onder andere ook in België actief. Ondanks zijn positie als marktleider moet Exact rekening houden met honderden concurrenten. Zo is het Noorse softwarehuis Visma snel aan het groeien en doet het bedrijf aan de lopende band overnames.

