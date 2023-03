De Amerikaanse investeringsmaatschappij Silver Lake en het Canadese pensioenfonds CPPIB hebben een bod uitgebracht op SAP-dochter Qualtrics. Ze hebben 12,4 miljard dollar (11,6 miljard euro) over voor de customer experience (CX)-speler.

Dat blijkt uit een aankondiging bij beurstoezichthouder SEC. SAP liet begin dit jaar weten zijn aandelen in Qualtrics te willen afstoten in het kader van een herpositionering van het bedrijf. SAP heeft momenteel 71 procent van de aandelen in bezit. De ERP-gigant heeft Qualtrics, sinds de overname van 8 miljard dollar in 2018, in de tussentijd ook een notering gegeven aan de Nasdaq-beurs.

Overnamebod

De Amerikaanse investeerder en het Canadese pensioenfonds hebben voor de overname van Qualtrics 12,4 miljard dollar over, stelt de filing aan de SEC. De gemiddelde prijs per aandeel komt daarbij uit op 18,15 dollar. Dit is 73 procent meer dan de slotkoers van voor de bekendmaking. Silver Lake heeft overigens al een aandeel van 4,1 procent in Qualtrics.

Qualtrics zelf schat dat zijn markt 60 miljard dollar waard is.

Meerdere gegadigden

Volgens de Financial Times zijn Silver Lake en CPPIB niet de enige gegadigden voor de overname. Ook zouden er twee andere niet nader genoemde in een overname geïnteresseerde bedrijven zijn.

Wel gaat Qualtrics de komende week exclusief met Silver Lake en CPPIB onderhandelen. Mocht de deal slagen, dan wordt de overname naar verwachting één van de grootste van dit jaar. Zeker nu de markt voor buy outs lastig is geworden door de macro-economische ontwikkelingen.

Lees ook: SAP wil 3000 banen schrappen, overweegt verkoop Qualtrics