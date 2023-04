Silver Lake neemt de Duitse ontwikkelaar van bedrijfssoftware Software AG over. De deal is naar verluidt 2,2 miljard euro (2,42 miljard dollar) waard. Het bod van Silver Lake vertegenwoordigt een premie van 53 procent ten opzichte van de XETRA-slotkoers van Software AG-aandelen op 20 april 2023.

Bovendien omvat het ook een aanzienlijke premie van 48 procent ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde aandelenprijs over drie maanden. De overname is onderworpen aan een acceptatiedrempel van 50 procent plus één aandeel en andere gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de toezichthouder.

Een geschiedenis van samenwerking

De Software AG Foundation, Software AG’s grootste investeerder, heeft het bod van Silver Lake gesteund. Daarnaast heeft de Foundation een aandelenkoopovereenkomst getekend om 25,1 procent van alle aandelen te verkopen. In een officiële verklaring staat: “De Software AG Foundation blijft 5 procent van de aandelen bezitten. Voor de behouden 5 procent van de aandelen geldt een lock-up.”

In het verleden was Silver Lake een trouwe supporter van Software AG, met een investering van 344 miljoen euro om de Helix-transformatie van Software AG te stimuleren. Deze stap leidde ertoe dat Silver Lake-vertegenwoordigers Christian Lucas en James Whitehurst toetraden tot de Raad van Commissarissen van Software AG.

Mogelijkheden tot uitbreiding

Sanjay Brahmawar, CEO van Software AG, toonde zich verheugd over de voorgenomen overname. Hij stelt: “Een succesvolle transactie zou ons in staat stellen de uitvoering van onze strategie te versnellen, de innovatie in integratie voor klanten te verdubbelen en meer uitstekende mogelijkheden te bieden om talent aan te trekken en te ontwikkelen.”

Hij bedankt de Foundation en Dr. Schnell voor hun jarenlange steun om Software AG op het huidige niveau te brengen.

De overname van Software AG door Silver Lake zou de groeivooruitzichten van het softwarebedrijf aanzienlijk verbeteren. De deal zou Silver Lake ook in staat stellen zijn portfolio uit te breiden en te blijven investeren in veelbelovende technologiebedrijven.

