Stripe introduceert verificatietool Identity

Online bedrijven die het betalingsplatform van Stripe gebruiken kunnen met het cloudgebaseerde Stripe Identity beter hun verificatieprocessen afhandelen. Dit moet fraude, accountovernames en andere kwaadaardige handelingen voorkomen.

Veel online bedrijven krijgen steeds meer te maken met fraude. Bijvoorbeeld met het juist vaststellen van de identiteit van hun klanten. Het veelgebruikte fintech betalingsplatform Stripe komt hiervoor nu met een eigen cloudgebaseerde oplossing.

De introductie van de tool Stripe Identity stelt online bedrijven in staat op hun eigen platform een workflow voor identiteitscontrole uit te rollen en daarmee op een snelle en eenvoudige manier de identiteit van klanten vast te stellen.

Low-code en no-code opties

Klanten kunnen de tool in hun omgeving integreren via een low-code of een no-code optie. De low-code integratie wordt door Stripe beheerd en stelt klanten in staat binnen enkele minuten een identificatieproces op te zetten en te gebruiken. De no-code optie stelt fraude- en risicoteams, die vaak bij grotere online bedrijven actief zijn, in staat om links te genereren voor het beoordelen van verdachte transacties of transacties van eindgebruikers met een hoog risicoprofiel.

Functionaliteit Stripe Identity

Concreet wordt voor dit proces een foto of een identiteitsbewijs van de overheid en een live selfie geüpload. Deze foto wordt vervolgens door de ML-technologie van Stripe gematcht aan het identiteitsbewijs. Ook kunnen klanten de tool zo instellen dat klanten nog meer informatie moeten aanleveren die tegen bronnen van derde partijen kan worden gecheckt.

Alle verkregen informatie wordt vervolgens versleuteld naar Stripe gestuurd, waardoor bedrijven geen gevoelige informatie op de eigen servers opslaan. Dit beschermt tegen datalekken. Het hele verificatieproces kan zelfs in 15 seconden plaatsvinden, zo geeft de online betaalspecialist aan.

Meer diensten

Stripe is de laatste tijd druk bezig met het uitrollen van additionele diensten naast zijn eigen online betaalplatform. Onlangs werd ook al Stripe Tax gelanceerd. Met deze tool kunnen bedrijven alle processen rondom diverse belastingen beheren en uitvoeren.

