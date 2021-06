Box breidt migratietool Shuttle uit

Box heeft zijn Shuttle-tool voor het verplaatsen van grote hoeveelheden content een update en meer integratiemogelijkheden gegeven. De dienst is nu onder meer beschikbaar voor Sharepoint, Citrix Sharefile en Egnytes en de grote public cloudomgevingen.

Met de nieuwe versie van Shuttle wil Box de overstap naar zijn platform makkelijker maken, in het bijzonder diens Content Cloud. Dit platform is ontwikkeld op basis van de technologie van het eerder dit jaar overgenomen SignRequest. Box Content Cloud brengt de hele lifecycle van content, alle samenwerkingsmogelijkheden en het beheer van de content in één enkel platform onder.

Het vernieuwde Box Shuttle is gebaseerd op technologie die Box zelf gebruikt voor het migreren van content workloads in opdracht van klanten. Nu wordt deze technologie ook aan bedrijven ter beschikking gesteld.

Box Shuttle verzorgt het hele contentmigratieproces, inclusief de planning en strategie. Denk hierbij onder meer aan functionaliteit als content analytics, lifecycle assesment en het echte migratieproces van alle content workloads. Met de tool wordt alle content volledig beschermd en veilig gemigreerd, zo geeft Box aan. Klanten besparen hierdoor op hun kosten voor cloudmigraties.

Gratis versie

Klanten met beperkte migraties kunnen in beperkte gevallen Box Shuttle gratis gebruiken via nieuwe selfservice tools. Hieraan zijn wel restricties verbonden. Zo is alleen migratie mogelijk van via netwerken gedeelde bestanden, FTP, OneDrive, Google Drive, Dropbox en SharePoint Online data. Daarnaast moet de content alleen simpele metadata bevatten, zoals bestands- en mapnamen en de tijdstippen waarop deze bestanden zijn aangemaakt en gewijzigd.

Complexe contentmigraties

Voor grotere en complexere contentmigraties, heeft Box Shuttle een betaalde beheerde oplossing. De Box Shuttle selfservicetools kunnen hiervoor eveneens worden gebruikt, bijvoorbeeld voor content die van een nieuw platform moet worden voorzien wanneer het naar Box wordt gemigreerd. Hiervoor biedt de contentspecialist dan specifieke oplossingen.

Klanten kunnen onder ander content uit meer omgevingen migreren. Hiervoor is integratie voor SharePoint On-Premises, Citrix Sharefile en Egnytes toegevoegd. Ook kan nu content uit de public cloudomgevingen AWS, Google Cloud en Microsoft Azure worden gemigreerd.

Overige diensten

Voor klanten die Box Shuttle liever zelf in hun eigen omgeving willen gebruiken, zijn er ook Box Shuttle-opties. Box Shuttle managed services helpen klanten die het migratieproces zelf willen uitvoeren met de begeleidende expertise van de specialiste van Box. Gezamenlijk voeren zij dan de migratieprocessen uit.

De Box Shuttle enablement services helpen ‘zelfstandige’ klanten met speciale trainings- en planningsprogramma’s. Dit voor het krijgen van het vertrouwen dat zij de Box Shuttle selfservice-tools op een juiste manier kunnen gebruiken.

De nieuwe versie van Box Shuttle is per direct beschikbaar.