AWS en Salesforce integreren oplossingen voor softwareontwikkeling

AWS en Salesforce willen klanten beter helpen met beide platforms applicaties te ontwikkelen, uit te rollen en te beheren. Hiervoor worden de clouddiensten van de public cloudaanbieder geïntegreerd met die van de CRM-gigant.

Beide bedrijven werken al langere tijd samen, maar de samenwerking wordt nu verder uitgebreid. De vergaande integratie tussen de producten maakt het mogelijk dat applicaties straks zowel data uit AWS kunnen gebruiken, als vanuit Salesforce.

Enkele datastroom

Concreet hoeven applicaties, zoals nu vaak het geval is, hierdoor straks niet meer twee aparte ‘data retrival’ mechanismes in hun broncode te hebben voor het ophalen van data uit beide omgevingen. Dit betekent onder meer dat data die zich in een AWS-omgeving bevindt, straks eigenlijk ‘native’ in Salesforce aanwezig is. Hierdoor wordt het ontwikkelen van applicaties die deze data gebruiken simpeler en kan veel sneller worden uitgevoerd.

Daarnaast betekent de integratie dat diverse Salesforce-applicaties nu min of meer direct op AWS-diensten draaien. Denk daarbij aan de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Dit helpt bedrijven ook om veiliger realtime data tussen AWS en Salesforce te bewegen voor onder meer het automatiseren van workflows en centrale overzichten van eindklanten. Bovendien geeft de integratie bedrijven beter security van hun data en identity and access management (IAM) voor beide diensten vanuit een centrale omgeving als de AWS Mangement Console.

Verder wordt het straks mogelijk om direct toegang tot bepaalde AWS-clouddiensten te krijgen vanuit enkele Salesforce-tools. Zo gaan beide bedrijven de contactcenteroplossing Amazon Connect en de AI-diensten van de techgigant direct koppelen aan de Salesforce Sales Cloud CRM-oplossing en de Salesforce Marketing Cloud toolkit. Dit maakt het klanten beter mogelijk gecoördineerde marketingcampagnes op te zetten. Ook kunnen hierdoor meer taken en workflows binnen deze applicaties worden geautomatiseerd.

Integratie voor Salesforce Industry Cloud-oplossingen

Een ander voordeel van de verdere integratie tussen de AWS- en Salesforce-platforms is dat Salesforce hierdoor zijn oplossingen voor verticale marktsegmenten, het Salesforce Industry Cloud-portfolio, verder kan uitbreiden. Dit portfolio levert aangepaste speciale versies van verschillende Salesforce-producten voor onder meer de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg, maar ook voor de verpakkingsindustrie.

Bij deze specifieke integraties worden diensten als de Amazon Chime SDK communicatiedienst, het Amazon Textract AI-platform voor het halen van tekst uit documenten en de Amazon Comprehend natural language processing tool in de Salesforce Industry Cloud-oplossingen geïntegreerd. Hiermee ontwikkelen bedrijven zelf gespecialiseerde eigen applicaties.

Wanneer de diverse integraties definitief beschikbaar zijn, is niet bekendgemaakt.

