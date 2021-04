Hoe bespaar je kosten met de adrescheck API van PostNL?

Iedereen kent PostNL van de brievenbus- en pakketbezorging, maar daar stopt het niet. PostNL beschikt ook over een bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met het bouwen van data-oplossingen. Met deze data-oplossingen kunnen bedrijven flink wat kosten besparen, fraude voorkomen en veel efficiënter werken. Bijvoorbeeld met de adrescheck.

We spraken met Senior DevOps Engineer Jasper Gombault en Data Engineer Johan Lugthart van PostNL. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe data-oplossingen bij PostNL.

De data-oplossingen zijn vooral gebaseerd op API’s (application programming interface). Dat betekent dat ze bedoeld zijn om te integreren in bestaande software-oplossingen. Met een API kunnen applicaties aan de achterkant met elkaar communiceren en data uitwisselen.

Wat is de de PostNL adrescheck API?

De meest populaire data-oplossing van PostNL is de adrescheck API. Hierbij checkt de API het ingevoerde adres en zet deze vervolgens in de juiste opmaak, waarbij het adres is opgeschoond, aangevuld en opgebouwd in de juiste volgorde.

Om een voorbeeld te geven: als je enkel een postcode en een huisnummer levert, zal de API de straatnaam en woonplaats teruggeven. Daarnaast kan de adrescheck API een foutmelding geven als een adres niet bestaat of niet geschikt is voor het afleveren van post of pakketten.

Ook werkt de adrescheck van PostNL goed voor internationale verzendingen. Buitenlandse adressen hanteren vaak een andere volgorde van straat, huisnummer, postcode, wijk, woonplaats of regio dan we in Nederland gewend zijn. Dit is essentieel voor een snelle en accurate bezorging.

Voordelen van de PostNL adrescheck

We vroegen ook naar specifieke voordelen van de adrescheck van PostNL die voor bedrijven het verschil maken. E-commercebedrijven, oftewel webshops, halen veel voordeel uit deze adrescheck. Zij kunnen bij het afrekenen de adrescheck implementeren in het winkelmandje. Zodat de klant die een bestelling plaatst bij het invullen van zijn postcode en huisnummer, zijn eigen straatnaam en woonplaats ziet verschijnen. Dat scheelt niet alleen invulwerk, maar zorgt ook voor een controle. Als per ongeluk de verkeerde postcode wordt ingevuld, zal er een foutmelding of een foutief adres volgen. De klant zal dit dan corrigeren. Bij een spelfout of onjuiste adrestoevoeging corrigeert het systeem dit zelf. En een fout komt vaker voor dan je denkt.

Kosten besparen

De besparing zit in het direct verzenden naar het juiste adres. Als een bestelling naar een foutief adres wordt gestuurd, dan raakt de bestelling zoek of keert terug bij de webwinkel. De klant kan ontevreden zijn en het risico bestaat dat de bestelling wordt geannuleerd. Als de zending retour komt moet deze eerst het retourproces doorlopen, voordat de bestelling voor een tweede keer kan worden verzonden. De verwerking van retouren en het dubbel verzenden zorgen voor extra kosten, om maar te zwijgen over zendingen die op een verkeerd adres worden geleverd, dit alles kan met de adrescheck API worden voorkomen.

Fraudepreventie

De PostNL adrescheck kan ook worden ingezet voor fraudepreventie. Gombault vertelt dat ze een grote bank als klant hebben die de adresgegevens gebruikt om te controleren of een adres wel juist is, voordat er bankpassen worden verstuurd. Het komt regelmatig voor dat criminelen een rekening proberen te openen met valse gegevens. De bankpassen worden dan vaak opgestuurd naar adressen die niet bestaan. Of het adres is van een elektriciteitshuisje in een woonwijk. Dat kan met de adrescheck worden voorkomen. De bank bespaart door deze controle ongeveer 100.000 euro per jaar.

Betaalbare API’s

PostNL heeft meerdere API’s ontwikkeld, die voor elk bedrijf beschikbaar zijn. De kosten zijn laag en de winst is voor de meeste bedrijven vele malen groter. Gombault zegt hierover: “Elk bedrijf kan de API’s van PostNL gebruiken. Het moet ook niet worden gezien als kosten, maar als winst. Uiteindelijk dalen de kosten doordat het verzendproces efficiënter wordt, het aantal retouren daalt, de levering gaat sneller en de klanttevredenheid stijgt.”

Bedrijfscheck API van PostNL

Naast de adrescheck API is er ook nog de bedrijfscheck API voor Nederlandse bedrijven. Hiermee wordt in het registratie- of bestelformulier de bedrijfsgegevens van zakelijke klanten automatisch aangevuld. Zo zie je in een oogopslag de actuele bedrijfsgegevens, KVK-nummers, SBI-codes, wie tekenbevoegd is en aantal FTE’s binnen het bedrijf.

Adres in beeld API

Tot slot is er nog de adres in beeld API van PostNL. Deze API verrijkt jouw database met marketingdata en klantprofielen. Zo krijg je inzicht in bijvoorbeeld de leefstijl, koopkracht, interesses en het bestelgedrag van jouw klanten op postcodeniveau. Dat kan interessant zijn als je als bedrijf producten onder de aandacht wilt brengen in een bepaalde wijk of een selectie wilt maken welke postcodegebieden hier potentieel interessant voor zijn. Ook is het mogelijk om te zien of het gaat om wat voor type woning het gaat, iets wat voor bijvoorbeeld een zonnepanelenverkoper weer interessant kan zijn. Een appartementeigenaar is waarschijnlijk niet geïnteresseerd in zonnepanelen.

Meer API’s op komst

Een aantal jaar geleden heeft PostNL de overstap gemaakt naar de cloud van AWS, van waaruit nu alle API’s worden aangeboden. Hierdoor is de organisatie meer DevOps gedreven en is de beschikbaarheid van de API’s fors verbeterd.

Het tempo en de ambities van PostNL zijn inmiddels ook toegenomen. De heren voorzien nog de nodige mogelijkheden om de data oplossingen van PostNL verder uit te bouwen. “Er zijn veel zaken die we met data kunnen analyseren en klanten mee zouden kunnen helpen”, aldus Lugthart.

Plugins voor webwinkel

Verder hoopt PostNL dit jaar nog de nodige plugins voor webapplicaties op de markt te brengen, waarmee het gebruik van data oplossingen nog toegankelijker wordt. Er zijn al plugins ontwikkeld voor bijvoorbeeld WooCommerce en Magento, daar willen ze ook data oplossingen aan toevoegen. Verder wordt er onderzoek gedaan om meer gebruik te gaan maken van machine learning en kunstmatige intelligentie om adressen op te schonen. Vooral het opschonen van huisnummer toevoegingen blijft een lastige, zo leerden we van Lugthart.

PostNL probeert met deze data-oplossingen goed gebruik te maken van de aanwezige data in het bedrijf en helpt andere bedrijven middels API’s en plugins hun voordeel hiermee te doen.