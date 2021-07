Red Hat biedt academische wereld meer Linux-opties

Red Hat geeft universiteiten en onderzoeksinstituten meer mogelijkheden voor het tegen minimale kosten gebruiken van zijn Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Hiervoor is het specifieke abonnementsprogramma nu uitgebreid.

Red Hat weet dat zijn RHEL-besturingssysteem voor veel non-profitorganisaties de basis vormt voor werkzaamheden in hybrid cloudomgevingen. Ook universiteiten en andere onderzoeksinstituten maken graag gebruik van RHEL voor hun diverse ontwikkel- en innovatietrajecten.

RHEL werd door de leverancier aan universiteiten en onderzoeksinstituten al als low-cost optie geleverd, maar slechts alleen aan instellingen die daadwerkelijk een academische titel garandeerden. Daar komt nu verandering in.

Uitgebreid academisch abonnementsmodel

De open-sourcegigant geeft aan dat het besturingssysteem nu ook beschikbaar is in een uitgebreider abonnementsmodel. Voortaan kan een bredere groep aan onderzoeksinstituten en academisch gerelateerde organisaties RHEL via een speciaal abonnement afnemen.

Hiermee wordt de toegang tot RHEL verbeterd en kunnen zij het besturingssysteem geheel naar eigen behoefte gebruiken en onderhouden. Of ze met RHEL nu alleen webservers willen laten draaien of dat zij het besturingssysteem gebruiken als basis voor HPC-omgevingen.

Voor Red Hat is het nu meer uitgebreide academische programma voor RHEL van groot belang. Vooral omdat de leverancier beseft dat academische instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie en ook de IT-technici van de toekomst opleidt.

Kleine beperkingen

Het uitgebreidere academische programma rondom RHEL kent nog wel een aantal beperkingen. Zo zijn overheidsinstellingen in de Verenigde Staten en internationale overheidsinstellingen uitgesloten van deelname. Hiervoor heeft Red Hat al speciale programma’s die beter aansluiten op de vraag van deze instellingen. Ook kunnen commerciële HPC-uitroltrajecten niet deelnemen. Hiervoor bestaat al een speciaal abonnement, zo geeft de leverancier aan.