HP neemt HPC softwaremaker Teradici over

HP heeft vandaag een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de overname van Teradici, ontwikkelaar van software for remote high performance computing.

Met de overname van Teradici wil HP inspelen op de groeiende behoefte aan een hybride werkomgeving. De remote desktop software van de nieuwe aanwinst geeft gebruikers veilig toegang tot highperformance computing vanaf elke pc, Chromebook of tablet.

“Remote desktop software is een groot en groeiend segment, dat naar verwachting zal 17 procent per jaar zal tot in 2028,” legt het bedrijf de overname uit. “Nu hybride werk de norm wordt, verwachten we dat 67 procent van alle werknemers minstens drie dagen per week op afstand gaat werken,” haalde HP een eigen onderzoek aan van eerder dit jaar.

Breder extern computerplatform

“Teradici’s geavanceerde technologie loopt ver voor op het gebied van veilige en krachtige virtual computing,” reageert Alex Cho, president Personal Systems van HP. “Hun sterke integraties met alle grote cloudproviders zullen onze markt uitbreiden en voldoen aan de groeiende behoefte van klanten aan meer mobiele, flexibele en veilige computeroplossingen.”

Teradici zal een aanvulling zijn voor HP’s ZCentral Remote Boost-software, gericht op cloud-pc’s en virtuele werkstations. “Door de twee oplossingen voor externe toegang te combineren, kan HP een breder extern computerplatform bieden, dat on-premise en cloudoplossingen omvat vanaf elk type apparaat, inclusief macOS, openbare clouds en iPad- en Android-tablets.”

De transactie zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond, in afwachting van beoordeling door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.