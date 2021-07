Ivanti breidt Neurons uit naar HR en facilitymanagement

Ivanti breidt zijn Neurons Platform uit naar HR en facilitymanagement, om de terugkeer van werknemers naar kantoor te vergemakkelijken met geautomatiseerde workflows.

Ivanti Neurons voor HR helpt met de onboarding van werknemers en om transitieprocessen te automatiseren en te vereenvoudigen. “Ook verbetert het casemanagement met automatisering en selfservice, en biedt het direct toegang tot HR-diensten via een enkel selfserviceportaal,” licht het bedrijf toe. De oplossing zorgt voor documentering van alle transacties en stelt een volledig controletraject van de communicatie van de werknemers op.

Ivanti Neurons for Facilities wil facilitymanagers ondersteunen met het automatiseren van workflows voor dagelijkse werkorders, werkopdrachten, onderhoudstaken en facilitaire projecten. Het is ontwikkeld, “om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte van facilitaire teams bij de overgang van medewerkers van remote naar hybride of in-person werkomgevingen.” De oplossing biedt onder andere eenvoudig beheer voor sanitaire planning, PPE-voorraadaanvragen en uitgebreide locatieopties.

In-person, remote en hybride

“De Everywhere Workplace ziet er anders uit van organisatie tot organisatie, en van werknemer tot werknemer,” reageert Nayaki Nayyar, Chief Product Officer van Ivanti. Met de nieuwe uitbreiding “kunnen HR en facilitaire teams gemakkelijk tegemoetkomen aan verschillende soorten werkscenario’s – in-person, remote en hybride. Daarnaast kunnen organisaties ook snel alle veranderende regelgeving, beleidsregels en statuten operationaliseren.”

Vorige maand meldde het bedrijf ook al dat Neurons voor ITSM integreert met Citrix Workspace, onder andere om het aantal helpdesk tickets te verlagen.

Ivanti Neurons for HR en Ivanti Neurons for Facilities zijn per direct verkrijgbaar.