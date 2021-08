Rapid Circle versterkt positie met overname Adopt & Embrace

Eerder dit jaar berichtten we over een dubbele overname van Microsoft cloud-specialist Rapid Circle. Het ging toen om de overname van Portiva en Insync Technology. Nog geen halfjaar na die overname meldt Rapid Circle ons nu dat het Adopt & Embrace overneemt. Samen met het al bestaande aanbod moet deze overname Rapid Circle weer een stap verder brengen in de ambitie om binnen vijf tot zeven jaar uit te groeien tot een wereldwijde Microsoft-specialist.

Rapid Circle stond er op zich ook voor de overname van Portiva en Insync Technology eerder dit jaar al goed op. In 2020 werd het bedrijf als eerste Nederlandse organisatie uitgeroepen tot Worldwide Microsoft Partner of the Year. Toch zit er meer in het vat voor Rapid Circle. Na een investering van private equity-maatschappij Mentha Capital was er ook meer mogelijk. Naast organisch groeien (aan zo’n 30 procent per jaar), kon en kan Rapid Circle nu ook niet-organisch groeien, door middel van overnames.

Overnames zijn ook gewoon nodig als het bedrijf de ambitie wil verwezenlijken zoals in de inleiding geschetst. Een onderdeel daarvan is namelijk dat Rapid Circle wereldwijd diensten kan gaan aanbieden op alle vlakken van het Microsoft-portfolio. Aangezien dat portfolio zeer omvangrijk en dynamisch is, kan Rapid Circle dit niet binnen die vijf tot zeven jaar allemaal organisch aan het aanbod toevoegen.

Adopt & Embrace

Met de overname van Portiva kwam er kennis en expertise op het gebied van collaboration en security binnen bij Rapid Circle. Insync Technology bracht dan juist weer expertise rondom Unified Communications en Microsoft Teams mee. Beide partijen richten zich vooral op technologie en tools. Daarmee ben je er echter nog niet. Je hebt ook te maken met eindgebruikers die om moeten gaan met de nieuwe technologie en tools. Het zal je gezien de naam niet verbazen dat Adopt & Embrace zich daar juist mee bezighoudt.

Het evenals Insync Technology Australische Adopt & Embrace richt zich dus op het menselijke aspect van technologie en op de adoptie ervan. Het speelt verder ook een rol in het begeleiden van de veranderingen die gepaard gaan met de overstap naar de cloud en dus nieuwe technologie. Het gaat hier met andere woorden ook om change management. Microsoft heeft Adopt & Embrace zelf ook al in het zonnetje gezet. Het was wereldwijd namelijk de eerste die de Adoption & Change Management Advanced Specialisation van Microsoft binnenhaalde. Sindsdien heeft Rapid Circle deze certificering overigens ook behaald. Het beschikte dus ook voor de overname al over de nodige expertise op dit vlak.

Ambitie

De overname van Adopt & Embrace moet je zoals aangeven zien in het licht van de ambitie die Rapid Circle heeft. Het wil uitgroeien tot een wereldwijde Microsoft-specialist met meer dan 100 miljoen euro omzet en 1000 medewerkers. Met de overnames van eerder dit jaar had het bedrijf in totaal zo’n 350 Microsoft-experts in dienst. Daar komen er nu dus nog bij. We hebben op dit moment geen informatie over het exacte aantal dat erbij komt. Er is in ieder geval nog wel het nodige werk te verrichten vooraleer Rapid Circle op de 1000 medewerkers zit. Verdere overnames liggen dus voor de hand.

Het wordt verder ook interessant om te zien hoe Rapid Circle de grenzen van Australië en Nederland over zal gaan. Dat Adopt & Embrace na Insync Technology de tweede Australische overname is, is op zich niet zo heel vreemd trouwens. Rapid Circle had ook voor de overname van Insync Technology al een kantoor in Australië, in Melbourne om precies te zijn. Adopt & Embrace is gevestigd in Brisbane, dus nu heeft Rapid Circle kantoren in Amsterdam, Den Haag, Nieuwegein, Pune, Brisbane en Melbourne.

Eerder dit jaar nam Rapid Circle deel aan een door ons georganiseerde rondetafel over de impact van covid/corona op de IT van organisaties. Over die discussie hebben we twee artikelen geschreven. Een gaat over de technologische component, de andere over de menselijke component.