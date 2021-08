Zoho komt met designstudio Canvas voor CRM

Zoho maakt Canvas beschikbaar binnen de betaalde versies van zijn CRM-software. Met Canvas is het mogelijk om relatief eenvoudig interfaces te ontwerpen, zodat medewerkers een persoonlijke ervaring krijgen.

Het bieden van een persoonlijke ervaring wordt steeds belangrijker voor bedrijven, ook aan hun werknemers. Toch kan het personaliseren van CRM voor de rol van de werknemer veel ontwikkeltijd en geld kosten, ziet Zoho. Er ontstaat complexiteit, waardoor de productiviteit terugvalt en het CRM-gebruik tegenvalt. Daar wil Zoho op inspelen met zijn CRM, door de software onder andere af te stemmen op sectoren en personaliseerfuncties te bieden met Canvas.

Functies

Volgens Zoho is door de designstudio voor bepaalde taken geen ontwikkelaar of IT’er meer nodig. Dit realiseert het mede met een drag-and-dropeditor, die het schrijven van code overbodig maakt. Ook zijn er templates beschikbaar, die vaak afgestemd zijn op sectoren en medewerkers een snelle start kunnen geven. Daarnaast biedt de designstudio de mogelijkheid om Canvas-ontwerpen te delen via portals, wat mogelijk makkelijk is om leveranciers en andere stakeholders een vergelijkbare ervaring te bieden.

Voor een verdere persoonlijke ervaring kunnen organisaties ook verschillende weergaven toekennen op basis van rollen, verantwoordelijkheden en teams. Dit is voor CRM handig, aangezien verschillende afdelingen er gebruik van maken. De software wordt doorgaans vaak gebruikt door sales, marketing en customer service.

Zoho spreekt ook over uitgebreide opmaakmogelijkheden, “Canvas kent ook een brede selectie van opmaakmogelijkheden om zo de specifiekere details van een weergave te bewerken, en kan op basis van specifieke voorwaarden dynamisch verschillende stijlen inladen”, aldus de SaaS-leverancier.

De designstudio zal gratis beschikbaar zijn binnen de betaalde edities van Zoho CRM. Later komt het product ook naar andere Zoho-producten, zo is de bedoeling.