Salesforce lanceert content streamingplatform Salesforce+

Salesforce lanceert het on-demand contentstreamingplatform Salesforce+. Op dit platform kunnen gebruikers specifieke (video en audio) content vinden over de diensten en producten van Salesforce.

Met de lancering van Salesfoce+ wil de CRM-gigant een inspiratieplatform bieden voor iedereen die ‘digital first’ wil werken, waar ook ter wereld. Salesforce+ moet in principe de ‘experience’ van het live-evenement Dreamforce naar de hele Salesforce-community brengen, zo geeft Chief Marketing Officer Sarah Franklin aan. Volgens haar is dit ook de toekomst van hoe bedrijven hun informatie gaan verspreiden.

Vier streamingkanalen

De diverse on-demand live-programma’s, originele series, podcasts en andere mediaprogramma’s moeten iedereen die overal ‘digital first’ willen werken inspireren. Ook kunnen zij met deze content nieuwe vaardigheden leren, andere carrièreperspectieven ontdekken en zich inzetten voor digitale innovatie. Alle content is inhouse ontwikkeld door Salesforce Studio’s.

Het online on-demand contentaanbod bestaat in eerste instantie uit vier verschillende kanalen. Primetime biedt Salesforce-nieuws en -aankondigingen. Het kanaal Trailblazer laat content zien voor trainingen. Customer 360 is het kanaal voor klantencases en Industry Channels biedt content voor meer specifieke industriële oplossingen en toepassingen.

Voorbeelden van content

Via deze kanalen wordt originele content verspreid. Inmiddels zijn dat al series als ‘Leading Through Change’ waarin zakelijke leiders vertellen hoe zij met de huidige pandemie omgaan, ‘Connections’ waarin marketingspecialisten van onder andere IBM, Levi’s en GoFundMe tips geven hoe zij omgaan met plotselinge strategische veranderingen, ‘The Inflection point’ waarin CEO’s van grote bedrijven praten over hun persoonlijke achtergrond en zakelijke drijfveren, ‘Boss Talks’ voor persoonlijke groei en ‘Simply Put’ waarin ingewikkelde zakelijke problemen op een korte en makkelijke manier worden uitgelegd. Denk daarbij aan hoe een e-commerceplatform moet worden opgezet of hoe bedrijven hun digitale verkopen laten groeien.

Salesforce+ is gratis en vanaf september wereldwijd beschikbaar. Het online streamingplatform zal ook worden gebruikt voor het digitaal verzorgen van het Salesforce Dreamforce-evenement dat dit jaar 21 september begint.