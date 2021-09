VMware ondersteunt ESXi-platform niet op Mac Pro 7.1 2019

VMware heeft bevestigd dat het zijn ESXi bare metal hypervisorplatform niet ondersteunt voor gebruik op de Mac Pro 7.1 uit 2019.

VMware doet niet vaak uitspraken over welke hardware door zijn bare metal hypervisorplatform ESXi wordt ondersteund. Nu komt de virtualisatiegigant met een verklaring, waarin het stelt dat het officieel is gestopt met het verkrijgen van een hardware-certificering van zijn ESXi-platform voor de Mac Pro 7.1 uit 2019. Als officiële reden wordt opgegeven dat vanwege de COVID-19-crisis het certificeringsproces is gestopt. Een andere reden is dat Apple van traditionele x86-processors naar de eigen Apple Silicon-processors overstapt.

Capaciteiten Mac Pro 7.1 2019 voldoende

De stap is opmerkelijk omdat de betreffende pc alle capaciteiten heeft om virtuele machines eenvoudig te draaien. De Mac Pro 7.1 uit 2019 is geschikt voor Intel Xeon-processors van tussen de 12 en 28 cores, kan tot 12 DIMM’s afhandelen en heeft 1.5 TB aan RAM-geheugen, 8 TB aan disk en draait vier GPU’s. Daarnaast beschikt de vaste pc van Apple ook over acht PCI slots voor uitbreidingsmogelijkheden. Het draaien van MacOS vm’s is geen probleem.

VMware geeft aan dat het ESXi bare metal hypervisorplatform wel nog wordt ondersteund voor de Apple 2018 Mac Mini 8.1 en de Apple Mac Pro 6.1.