Workday voegt met overname Zimit prijsopgavensoftware toe aan aanbod

Workday neemt Zimit over, specialist in prijsopgavensoftware voor de dienstensector.

Cloudsoftwareleverancier Workday heeft aangekondigd Zimit over te nemen. Zimit is volgens Workday een van de weinige aanbieders van software voor configureerbare prijsopgaven speciaal voor de dienstverlenende sector. “Met Zimit biedt Workday organisaties een uitgebreid aanbod van quote-to-cash procesautomatisering voor dienstensectoren, waaronder communicatie, media, technologie en professionele en zakelijke diensten,” zegt Workday.

De uitdaging voor zulke organisatie is volgens het bedrijf om tijdige en nauwkeurige offertes te verstrekken. De prijsopgave -oplossingen houden geen rekening met cruciale personeels- en projectelementen, zoals rollen, fasen, taken en tarieven. “Veel offertes voor services worden tegenwoordig gegenereerd in spreadsheets en documenten buiten het kernsysteem, wat vertragingen en fouten veroorzaakt, die de klantervaring kunnen beïnvloeden en kostbaar kunnen zijn voor het bedrijf.”

“Zimit heeft het spel veranderd met zijn unieke prijsopgavensoftware en is een van de eerste – en enige – bedrijven die binnen enkele minuten service-offertes levert,” reageert Pete Schlampp, executive vice president bij Workday. “Zimit in de Workday-community brengen is een natuurlijke match en past bij ons gezamenlijke doel om complexe financiële processen te automatiseren.”

De transactie zal naar verwachting worden afgerond in de komende twee maanden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Eerder dit jaar nam Workday Peakon over, een startup gespecialiseerd in software voor werknemersfeedback.