Intel overweegt meer betaalde softwarediensten aan te bieden. Dit stelt CEO Pat Gelsinger van de chipsetgigant in gesprek met techwebsite CRN. Meer betaalde softwarediensten moeten Intel nieuwe inkomstenbronnen opleveren.

In het interview geeft de CEO van Intel aan dat de ‘software-first’-strategie van de chipsetfabrikant het rechtvaardigt om het softwareportfolio meer te gelde te maken. Intel onderzoekt daarom op dit moment of het specifieke software nu ook als een betaald product of dienst kan leveren. Dit moet voor Intel nieuwe bronnen van inkomsten, naast de chipsets natuurlijk, opleveren.

Normale ontwikkeling

De introductie van betaalde softwarediensten ziet Pat Gelsinger als een normale ontwikkeling van het bedrijf. Zeker nu software binnen de hele IT-industrie via SaaS-modellen wordt geleverd. Hij geeft aan dat gedurende zijn werk als CEO bij VMware hij veel inzicht heeft gekregen hoe SaaS-modellen werken en geld opleveren.

De Intel-CEO geeft aan dat op één of andere manier de chipfabrikant wegen gaat vinden om zijn specifieke software-oplossingen te gelde te maken. Sommige software zal via SaaS worden geleverd, andere via zogenoemde enabeling-diensten. Dat deze softwarediensten betaald zullen zijn, staat daarbij voorop.

Diverse oplossingen en diensten

De mogelijke betaalde softwarediensten waarover nu wordt nagedacht, zijn een aanvulling op de enkele betaalde softwarediensten die Intel al heeft. Denk hierbij onder meer aan het Intel Unite-portfolio voor collaboration en de Intel Data Center Manager-oplossing voor realtime monitoring, beheer en ondersteunende diensten voor Intel oneAPI en OpenVINO. Andere betaalde softwarediensten zijn onder meer Intel Smart Edge en SigOpt.

Samenwerking met partners

Voor het introduceren van nieuwe betaalde software-oplossingen denkt de chipsetfabrikant ook aan samenwerking met partners. Volgens CTO Greg Lavender van Intel kan samenwerking met partners er ook toe leiden dat er nieuwe businessmodellen komen en er mogelijkheden komen voor het delen van de inkomsten. Lavender ziet hiervoor veel potentieel in onder andere software voor telemetrie en security, zoals oplossingen voor toegang op afstand.

Nvidia biedt ook betaalde softwarediensten

Intel is trouwens niet de enige chipsetfabrikant die meer ziet in betaalde software. Concurrent Nvidia biedt inmiddels al een tiental betaalde software-oplossingen. Dit zijn onder meer oplossingen voor GPU-virtualisatie, zoals terug te vinden in Nvidia Enterprise.