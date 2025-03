Pat Gelsinger aan de slag bij geloofsplatform Gloo

Technologieveteraan Pat Gelsinger breidt zijn rol uit bij Gloo, een technologieplatform voor de geloofsgemeenschap. Hij wordt Executive Chair en Head of Technology bij het bedrijf, waar hij zich zal richten op AI-ontwikkeling en andere technologieën.

Gelsinger was tot voor kort CEO bij Intel, maar verliet het bedrijf begin december. Het chipbedrijf maakte tijdens onder zijn bewind moeilijke jaren door. Bij Gloo zal Gelsinger leiding geven aan product- en engineeringteams, waaronder Gloo AI. Het bedrijf wil technologie inzetten als een positieve kracht voor de geloofsgemeenschap. Gelsinger was al actief als investeerder en voorzitter van de raad van bestuur bij Gloo.

Verticale industrie-cloud

Een belangrijk doel in zijn nieuwe rol is het bouwen van een vertical industry cloud voor geloof en welzijn. Daarnaast wil hij waardengerichte AI ontwikkelen via Gloo AI. Het Amerikaanse geloofssysteem omvat ongeveer 450.000 kerken, geloofsnetwerken, dienstverleners en non-profitorganisaties – een sterk gefragmenteerde markt die nog niet volledig is gedigitaliseerd.

Gelsinger brengt meer dan veertig jaar ervaring in de technologiesector mee. Na zijn vertrek bij Intel, waar hij een ontslagvergoeding van minstens 7 miljoen dollar ontving, zet hij nu zijn expertise in voor de geloofsgemeenschap.

Gelsinger werkte als levenslange christen, filantroop en technologieleider bij Intel en VMware aan de toekomst van computing. “Technologie heeft de kracht om te verbinden, te verheffen en levens te transformeren – maar alleen als het met een doel wordt gebouwd”, aldus Gelsinger.

Gloo is gevestigd in Boulder, Colorado. Het platform verbindt geloofsgebaseerde organisaties, netwerken, dienstverleners en non-profitorganisaties met AI, middelen, inzichten en financiering.