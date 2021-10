Oracle opent 12 nieuwe cloudregio’s voor eind 2022

De cloud van Oracle groeit hard, als we de cijfers van het bedrijf moeten geloven. Zelf hebben ze het over triple digit growth op hun cloudaanbod. Om deze groei bij te kunnen houden, zijn er ook nieuwe cloudregio’s nodig, bovenop de dertig die het al biedt wereldwijd. Vandaag kondigt Oracle aan dat er niet minder dan twaalf zullen worden toegevoegd voor het einde van 2022.

We hebben eerder al eens geschreven over de geschiedenis van Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Oracle heeft met name de afgelopen paar jaar zeer veel geïnvesteerd in OCI. Het gaat dan niet alleen om de public cloud-variant van OCI, maar bijvoorbeeld ook over het Cloud@Customer-aanbod. Je kunt als klant bij Oracle een volledige cloudregio, beheerd door Oracle, binnen de muren van een eigen vestiging afnemen. Oracle noemt dit een Dedicated Region. Is een volledige cloudregio niet nodig, maar wil je wel graag Exadata op OCI draaien binnen je eigen muren, dan kan dat ook. Zit je in een industrie waar je vooral behoefte hebt aan een ruggedized cloudaanbod, dan is Roving Edge een optie.

Cloud op nieuwe locaties

Een belangrijke reden om voor een Cloud@Customer-implementatie te kiezen heeft voor veel klanten te maken met lokale wet- en regelgeving. Oracle is niet fysiek aanwezig in alle landen. Als dan data het land niet mag verlaten, maar je wilt wel gebruikmaken van bijvoorbeeld de Autonomous Database of het Exadata-aanbod, dan is Cloud@Customer een interessante oplossing.

Andere klanten die hun data liever in eigen land/regio hebben of verplicht zijn om dat te hebben, zitten waarschijnlijk niet te wachten om een cloud op hun terrein te hebben. Die visten tot nu toe dan achter het net als er in hun land geen Oracle-aanbod was. Daar gaat in ieder geval voor sommige landen vanaf nu verandering in komen. Er komen twaalf nieuwe cloudregio’s bij. In Europa gaat het om Milaan, Stockholm, Marseille en een locatie in Spanje die we op dit moment nog niet verder kunnen specificeren. Buiten Europa komen er cloudregio’s bij in Singapore, Johannesburg, Jerusalem, Mexico en Colombia. Bij die laatste twee landen is het vooralsnog niet duidelijk om welke stad het gaat. In Abu Dhabi, Saudi Arabië, Frankrijk, Israël en Chile komen extra cloudregio’s, daar is Oracle nu ook al fysiek aanwezig met een cloudregio.

Beschikbaarheid, bescherming en dual-region

Meer cloudregio’s betekent vanzelfsprekend ook een hogere beschikbaarheid van data en services voor klanten. Je kunt nu kiezen uit meer locaties en ook meer spreiden. Naast beschikbaar moeten de cloudregio’s ook nog eens veilig zijn uiteraard. Deels moet het autonome karakter van OCI hiervoor zorgen, maar Oracle zorgt er ook voor dat er ook fysiek stappen gezet worden binnen de cloudregio’s. Zo bestaat iedere regio uit drie zogeheten fault domains. Ieder domein is een verzameling hardware dat samen een logisch datacenter vormt. Je hebt er dus per cloudregio drie, die samen moeten zorgen voor redundantie en dus een hogere beschikbaarheid en bescherming tegen hardware- en netwerkproblemen.

Dual-region is een laatste term die je bij Oracle regelmatig tegenkomt. Kort gezegd betekent dit dat er in een enkel land meer dan een cloudregio staat. Op deze manier kun je naast de bescherming binnen een enkele regio, ook nog eens geografisch betere bescherming inbouwen. Je kunt je processen, data en workloads over twee geografisch verschillende locaties verdelen. Dit kun je in theorie ook doen met cloudregio’s in andere landen, maar niet alle organisaties mogen dit doen. Met dual-region kunnen ook organisaties die hun data in een specifiek land moeten houden, gebruikmaken van deze belangrijke extra manier om die data te beschermen. FastConnect zorgt voor een snelle verbinding tussen de cloudregio’s.

Het doel voor Oracle is om in vrijwel ieder land waarin het actief is op termijn minimaal twee cloudregio’s aan te gaan bieden. Op dit moment is dit al het geval in de VS, Canada, de UK, Zuid-Korea, Japan, Brazilië, India en Australië. Als de geplande uitbreidingen er zijn, voegt het hier Chili, Frankrijk, Israël, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten aan toe.

Tot slot is er uiteraard ook nog de samenwerking met Microsoft. In acht cloudregio’s is er een interconnect tussen OCI en Azure. Dit maakt het mogelijk voor klanten om workloads verspreid over de twee clouds te draaien. Een applicatie in Azure, die gebruikmaakt van een database in OCI bijvoorbeeld.