Veeam richt zich met Kasten K10 v4.5 update op Kubernetes

Veeam heeft onlangs versie 4.5 van zijn datamanagementplatform Kasten K10 uitgebracht. Ontwikkelaars die Kubernetes gebruiken krijgen hiermee nieuwe mogelijkheden voor het uitrollen en beheer van dit soort omgevingen.

De update adresseert niet alleen dataprotectie rond Kubernetes-omgevingen, maar vooral ook het uitrollen van dit soort omgevingen, het beheer, de monitoring en de probleemoplossing. Al deze zaken zijn met de nieuwe versie out-of-the-box beschikbaar en hoeven door ontwikkelaars en beheerders niet eerst te worden verzameld en geïntegreerd.

Geïntegreerde tooling

Onderdeel van de nieuwe release is de beschikbaarheid van een set alvast geïntegreerde tools van het bredere Kubernetes-ecosysteem. Hiermee moet de uitrol van Kubernetes-omgevingen sneller plaatsvinden. Ook moeten zij vendor lock-in voorkomen. Ondersteunde tools zijn onder meer Kafka, Apache Cassandra, K8ssandra en Amazon RDS.

Meer ondersteuning edge-applicaties

Daarnaast biedt de nieuwe release van Kasten ondersteuning voor edge-applicaties en strengere security voor data. Hiermee worden de data back-up- en recoverymogelijkheden veiliger en betrouwbaarder, waar het ook nodig is. Het beveiligen van edge-applicaties tegen dataverlies, datacorruptie of hackaanvallen wordt ook een stuk makkelijker door het toevoegen van de K3s- en Google EKS Anywhere Kubernetes-distributies aan het Kasten K10 datamanagementplatform, volgens Veeam.

Mogelijkheden voor ecosysteem

Andere toegevoegde functionaliteit biedt meer ondersteuning voor het ecosysteem. Hiervoor zijn onder meer mogelijkheden toegevoegd voor het uitbreiden van het aantal eindgebruikers, de-risking en het verrijken van klantenomgevingen door de nieuwste Kubernetes-technologie te laten gebruiken. Ook kunnen klanten nu makkelijker toegang krijgen tot Kasten K10-oplossingen van derde partijen en hun marketplaces.

Verder ondersteunen gedeelde Veeam Backup & Replication storage repositories nu ook Kubernetes clusters die draaien op VMware vSphere. Hierdoor kunnen klanten meer profiteren van hun bestaande Veeam-oplossingen. Ook wordt nieuwe hardware voor additionele storage ondersteund, zoals de HPE Apollo-servers, ReFS- en XFS- geformatteerde block storage, deduplicatie-appliances en SMB-targets.

Versie 4.5 van Kasten K10 van Veeam is per direct beschikbaar.