Veeam lanceert Backup for Salesforce, een langverwachte backuplossing voor data en metadata in Salesforce.

Veeam kwam in 2008 op de markt. In de eerste jaren was het aanbod beperkt tot een backupoplossing voor virtuele machines. Met verloop van tijd lanceerde de organisatie oplossingen voor meerdere cloudplatforms, waaronder Microsoft 365. Inmiddels levert Veeam backupproducten voor diverse omgevingen, van AWS tot Google Cloud.

Elke oplossing maakt het mogelijk om alle data in de betreffende omgeving te backuppen. Naast eenvoudige beheertools zorgt Veeam dat de benodigde storage-infrastructuur kosteneffectief wordt gebruikt.

De nieuwste toevoeging in het aanbod is Veeam Backup for Salesforce. De oplossing werd in 2021 onthuld, maar de basis werd jaren eerder ontwikkeld. Veeam werkt zelf met Salesforce. Het bedrijf ontwikkelde een eigen systeem om interne Salesforce data te backuppen. Dat systeem is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige oplossing. Veeam Backup for Salesforce is vanaf nu algemeen beschikbaar.

Veeam Backup for Salesforce

De oplossing maakt het mogelijk om Salesforce data en metadata te backuppen op hardware naar keuze, van on-premises servers tot de public cloud. Het product heeft directe toegang tot Salesforce data door middel van native API’s. Op die manier zijn records, hiërarchieën, velden, bestanden en metadata herstelbaar in het geval van dataverlies.

De oplossing is niet zomaar gelanceerd. Veeam introduceert het product naar aanleiding van marktonderzoek.

Een recente survey onderstreept de vraag naar backupoplossingen onder gebruikers van Salesforce. Het platform heeft ingebouwde maatregelen om dataverlies te voorkomen, maar dataverlies komt desalniettemin voor. Menselijke fouten zijn de grootste oorzaak. Gegevens worden regelmatig per ongelijk beschadigd of verwijderd door developers, administrators en integraties.

De oplossing van Veeam biedt een valnet voor dataverlies, ongeacht de oorzaak. Naast de commerciële versie lanceerde de organisatie een gratis variant. Organisaties met minder dan 50 Salesforce-gebruikerslicenties hebben via de ‘Community Edition‘ gratis toegang tot alle functies van de commerciële versie. Beide releases zijn direct beschikbaar.