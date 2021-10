HashiCorp introduceert versie 0.6 van PaaS-oplossing Waypoint

HashiCorp heeft onlangs versie 0.6 van zijn Waypoint-ontwikkelplatform aangekondigd. Naast fixes biedt de nieuwe versie uitgebreidere functionaliteit.

Met zijn Waypoint-platform wil HashiCorp developers meer mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen, beheren en monitoren van applicaties op basis van een coherente abstractie van de onderliggende infrastructuur. De dienst wil voor Kubernetes, ECS en andere platforms een zo goed mogelijke Platform-as-a-Service (PaaS)-ervaring bieden.

Waypoint versie 0.6

De recente introductie van Waypoint 0.6 moet hiervoor, naast het oplossen van bestaande problemen, meer functionaliteit brengen. Onder meer kunnen klanten nu Docker-images rechtstreeks in Kubernetes-clusters inbouwen.

In de nieuwe versie is het nu ook mogelijk Helm charts te gebruiken. De Waypoint-server kan nu met een Helm chart in Kubernetes-clusters worden geïnstalleerd. Het installatieproces voor andere platforms blijft ongewijzigd. Bovendien biedt het ontwikkelaars de kans te starten met Waypoint, zonder hun hele omgeving daarin onder te brengen.

Focus op Kubernetes

Andere functionaliteit die nu is toegevoegd richt zich expliciet op Kubernetes. Denk daarbij aan de introductie van automatisch schaalbare Kubernetes-implementaties. Met een metrics server kunnen ontwikkelaars en beheerders met Waypoint nu een autoscaler in Kubernetes en alle implementaties daarvan activeren.

Kubernetes Ingress voor releases is nu ook in Waypoint versie 0.6 doorgevoerd. Dit biedt ondersteuning voor het uitbrengen van Kubernetes-implementaties via een Ingress-controler en het configureren van een Ingress-bron voor deze implementaties.

Verder biedt de nieuwe versie van Waypoint van HashiCorp nog nieuwe functionaliteit voor geoptimaliseerde workflows, algemene verbeteringen en bug fixes. Waypoint 0.6 is per direct beschikbaar.