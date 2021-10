Microsoft koopt Clear Software voor connectie met SAP en Oracle

Microsoft heeft onlangs Clear Software overgenomen. Met de acquisitie wil de techgigant zijn Power Platform beter laten werken en integreren met ERP-oplossingen als SAP en Oracle.

Bedrijven zijn steeds afhankelijker van een vloeiende werking van al hun zakelijke applicaties op verschillende platforms en locaties waar hun data is opgeslagen. De werking tussen deze applicaties en datasets moet daarbij optimaal zijn. Microsoft wil hiervoor zijn Power Platform zo optimaliseren dat het steeds meer moet integreren met andere systemen, bijvoorbeeld ERP-systemen als SAP en Oracle.

Overname Clear Software

De overname van iPaas- en Business Process Management (BPM)-speler Clear Software, waarover geen financiële details bekend zijn, is hiervoor een belangrijke stap. Clear Software levert bijvoorbeeld meer dan 100 voorgebouwde abstracties voor veelgebruikte oplossingen als SAP en Oracle. Deze abstracties kunnen klanten naar wens voor hun eigen situatie aanpassen. Microsofts Power Platform levert low/no-code oplossingen als Power Automate, Power Apps en Power BI.

Integratie in Power Platform-oplossingen

Met de integratie van de oplossingen in bijvoorbeeld Power Apps en Power Automate kunnen klanten straks eenvoudiger applicaties en automatiseringstools bouwen voor complexe systemen. Wanneer de technologie van Clear Software precies in de Power Platform-oplossingen wordt geïntegreerd en algemeen beschikbaar gemaakt, is nog niet bekend.