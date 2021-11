Infor koopt MES-speler Lighthouse Systems

Infor wil met Lighthouse Systems zijn portfolio uitbreiden. De ERP-leverancier trekt hiermee specialisme in Manufacturing Execution Systems aan

Met de overname van Lighthouse Systems wil Infor naar eigen zeggen zijn klanten straks complete oplossingen leveren voor het realiseren van de productieactiviteiten. Lighthouse Systems is een leverancier van zogenoemde Manufacturing Execution Systems (MES). Met deze slimme systemen kunnen vooral productiebedrijven hun productie-, kwaliteits-, inventaris- en onderhoudswerkzaamheden beter beheren en verbeteren.

Integratie in Infor ERP-portfolio

Infor wil de MES-technologie van Lighthouse Systems volledig in zijn Infor CloudSuite ERP-systemen integreren. Met name het belangrijkste product van Lighthouse Systems, Shopfloor-Online. Deze integratie geeft volgens de cloudgebaseerde ERP-specialist klanten straks meer inzicht in alle productieactiviteiten, maar moet ook een betere dataconsistentie bieden. Uiteindelijk zouden klanten hiermee hun digitale transitieproces versneld uitvoeren.

Het is niet bekend hoeveel Infor voor Lighthouse Systems betaalt.

