Freshworks richt zich op startups met Freshstack

Freshworks kondigt Freshstack aan om startups beter te ondersteunen. Tijdens de Refresh-conferentie onthult het bedrijf de customer relationship management (CRM)-suite, gebouwd voor de behoeften van startups.

In een persconferentie voorafgaand aan Refresh legt CEO Girish Mathrubootham uit dat de grootste aankoop in de toolkit van een startup een CRM-applicatie is. Bovendien is het volgens de CEO voor startups belangrijk om te vertrouwen op moderne CRM. Hij vindt het daarmee een logische stap om met een suite te komen die aan de behoeften van startups voldoet. Het moet startups helpen om sales, marketing en customer service te verenigen.

Bundel met drie kerncomponenten

Freshstack bestaat uit drie Freshworks-producten. Voor salesactiviteiten is er Freshsales, met oplossingen om verkoopactiviteiten te ondersteunen. Freshsales biedt ook contextgestuurde prognoses en sales pipeline-beheer. Daarnaast is er Freshmarketer, de software die zich richt op het automatiseren van marketingwerkzaamheden. Freshmarketer beschikt onder meer over functionaliteit voor leadgeneratie, e-mailpersonalisatie en verzendoptimalisatie.

Het laatste onderdeel, Freshdesk, richt zich op customer service. Dit is ook het product waar Freshworks oorspronkelijk groot mee werd. Freshworks omschrijft het als een “omnichannel oplossing voor klantenservice met een nieuwe unified inbox en samenwerkingsfunctionaliteit tussen support-, verkoop- en marketingteams, om bedrijven te helpen problemen sneller op te lossen.”

Waarom interessant voor startups?

Met de drie kernproducten moet Freshstack een ideale CRM-basis bieden voor startups. Volgens de SaaS-leverancier biedt de combinatie startende bedrijven hetgeen dat ze nodig hebben om direct aan de slag te gaan met een CRM-platform. Dit ter ondersteuning van het aantrekken van nieuwe klanten en behouden van relaties met bestaande klanten. De bundel belooft tevens schaalbaar te zijn naarmate een startup groeit.

Om Freshstack aantrekkelijk te maken voor startups, komt het ook met 3000 dollar aan gratis credits. Freshworks schuift dit onder zijn Startup Program. De credits zijn te gebruiken in de Freshworks Marketplace, waar zich apps bevinden om de CRM-bundel aan de behoefte van de startup aan te passen.

