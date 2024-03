Om de markt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) verder aan te boren, brengt Salesforce een ‘Pro Suite’ op de markt als betaalbaar alternatief voor uitgebreidere pakketten. De Pro Suite biedt meer functies dan het starterspakket dat vorig jaar op de markt kwam, maar behoudt volgens Salesforce wel de laagdrempeligheid.

De Pro Suite komt binnenkort beschikbaar in Europa. Op het moment van schrijven is het pakket nog niet te krijgen via de Nederlandse website van Salesforce, maar in Amerika kost de Suite 100 dollar per jaar per gebruiker (Ter vergelijking: de Starter Suite kostte bij de lancering 25 dollar per gebruiker).

Het pakket geeft ook toegang tot aanvullende functionaliteiten als AI, meldt VentureBeat. Dat betreft dan wel basale predictieve functies, uitgebreidere GenAI-mogelijkheden als Einstein Copilot zijn vooralsnog voorbehouden aan uitgebreidere pakketten als Salesforce Sales en Service Cloud.

Tip: Salesforce neemt grote voorsprong in genAI met Einstein 1 Studio

Aanvullende features

De Pro Suite biedt aanvullende features op het gebied van marketing, sales en service en biedt toegang tot de AppExchange marktplaats waarmee klanten aanvullende functionaliteiten van Salesforce-partners aan hun pakket kunnen toevoegen.

Ook kunnen ze werkprocessen automatiseren met de Flow-functionaliteit en geeft het pakket de mogelijkheid tot forecasting, het genereren van offertes en directe betaal-links. Verder is het mogelijk messaging-diensten in apps of via websites te integreren.

De software voorziet uiteraard in het tracken van leads, bijhouden van klantenservice-trajecten, verzenden van (geautomatiseerde) mails en afhandelen van betalingen, wat allemaal al mogelijk was in de Startersversie.

Bekijk hier een volledig overzicht van de verschillen tussen de Start- en de Pro Suite.

Concurrentie in mkb-segment

Er is sprake van toenemende concurrentie in het mkb-segment. Alternatieven als ZoHo, Freshworks en Hubspot richten zich (mede) op deze klantengroep en Salesforce wil graag een stuk van deze taart bemachtigen.

Klanten die begonnen met de Starter Suite maar voor wie de stap naar vollediger pakketten als Customer 360 of Sales Cloud nog te groot -en duur- is, zijn met deze Suite bediend en hoeven niet op zoek naar alternatieven, is de gedachte.

Lees ook: 25 jaar Salesforce: van een 1-kamer appartement naar werelddominantie