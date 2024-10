Freshworks maakt van Freddy zelfstandige AI-agents

Freshworks lanceert AI-agents met de naam Freddy. De serviceagents ondersteunen IT-teams en de klantenservice door zelfstandig ongeveer 40 tot 45 procent van de aanvragen op te lossen.

De serviceagents Freddy werken autonoom aan een betere klant- en werknemerservaring. De klant profiteert namelijk van snelle dienstverlening, terwijl de werknemer wordt ontlast van ongeveer 40 procent van de serviceaanvragen die worden gedaan.

‘In minuten geïmplementeerd’

Freshworks probeert Freddy te onderscheiden van de AI-agents van concurrenten door uit te pakken met beloftes over snelle implementatietijd. “Freddy AI Agent is een game-changer voor organisaties die de klantenservice en werknemersservice snel willen versnellen. De meeste andere software vereist meerdere weken en implementatiekosten om een AI-agent te implementeren. Freddy is ontworpen om binnen enkele minuten te worden geïmplementeerd zonder code of consultants”, aldus Freshworks-CEO Dennis Woodside. We vernemen nog dat de implementatie minder dan 30 minuten in beslag zou mogen nemen.

Freddy werkt in de basis met de beschikbare documenten en websites in de Freshworks-omgevingen van een bedrijf. Het bedrijf verzekert bedrijven hierbij dat de oplossing voldoet aan beveiligings- en nalevingsnormen. Om de agents verdere bijscholing te geven, moet de gebruiker nieuwe websites en leermateriaal beschikbaar stellen. De agents zullen dit zelfstandig tot zich nemen. Het is niet verder gespecifieerd welke LLM’s Freshworks gebruikt in Freddy, volgens het bedrijf maakt het gebruik ‘van de nieuwste ontwikkelingen in generatieve LLM’s.’

Voor de interne keuken

Een deel van de AI-agents zijn erop gefocust bedrijven te helpen bij de organisatie en ondersteuning van de interne keuken. IT-teams en HR worden door deze agents bijvoorbeeld ontlast. Om de ervaring voor werknemers zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen de AI-agents integreren met tools zoals Microsoft, Teams en Slack. Op die manier kunnen werknemers hun vragen voor IT en HR blijven stellen via de bekende kanalen.

Murali Swaminathan, Chief Technology Officer bij Freshworks, zei: “We beginnen pas net de positieve impact van agentic AI op de werkplek te zien. Van adviseur tot actieve probleemoplosser, een georkestreerde symfonie van gespecialiseerde agenten kan op een doordachte manier een groot en groeiend percentage van de dagelijkse verzoeken verwerken en werknemers helpen hun werk effectiever te doen. Copilots springen ook in om de menselijke agent te assisteren, door taken en workflows die een bedrijf runnen verder te automatiseren. Freshworks onderzoekt en past het beste van beide werelden toe, waarbij mensen en AI kunnen samenwerken.”

Uitbreiding GenAI-aanbod

Met de nieuwe AI-agents breidt Freshworks het GenAI-aanbod uit. Vorig jaar lanceerde reeds drie AI-assistenten, die krijgen nu de nieuwe namen Freddy AI Agent (vroeger Freddy Self Service), Freddy AI Copilot en Freddy AI Insights. Het nieuwe aanbod is momenteel beschikbaar in bèta voor bedrijven die zich aanmelden.

