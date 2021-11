DataCore koopt MayaData met het oog op Container-Attached Storage

DataCore Software neemt MayaData over. Met de aankoop voegt DataCore een Container-Attached Storage-oplossing aan haar bestaande Software-Defined Storage-portfolio toe.

MayaData is hoofdontwikkelaar van OpenEBS, een softwareoplossing voor het inrichten van storage in container-native-omgevingen. Onder het laatste verstaan we bijvoorbeeld een of meerdere datacenters waarin applicaties voornamelijk in Kubernetes containers worden uitgerold en beheerd.

OpenEBS stelt gebruikers in staat om containers met storagehardware te verbinden en de uitwisseling van data te optimaliseren. De oplossing werd gebouwd met Kubernetes en draait daarmee uitzonderlijk dicht op gecontaineriseerde applicaties. Effectief, want hoe dichter een applicatie op de datalaag zit, hoe sneller de applicatie gegevens kan ophalen en wegzetten.

OpenEBS vervolgt onder DataCore

De overname stelt DataCore in staat om MayaData’s software, waaronder OpenEBS, naar hartenlust te benutten en ontwikkelen om de storage-omgevingen van klanten aan te leggen en moderniseren.

Hoewel cijfers over de adoptie van container orchestration en Kubernetes verschillen, is de IT-top van de meeste grote bedrijven erover uit dat containers de toekomst hebben. Het belang van een datalaag gaat nergens heen. Die datalaag wil DataCore voor organisaties blijven ontzorgen – en dat is de glasheldere verklaring voor de omarming van een op Kubernetes toegespitste storage-oplossing als MayaData’s OpenEBS.