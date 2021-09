DataCore slaat met Software-Defined Storage efficiëntie- en versimpelslag

Storage kan voor veel bedrijven een complexe IT-asset zijn. Dat komt mede door een versplinterd infrastructuurlandschap met verschillende architecturen en formaten. Het beheer kan dan lastig zijn, waardoor er niet het maximale uit opslag gehaald wordt. Met Software-Defined Storage (SDS) is er een discipline die een steeds populairder antwoord blijkt. Wij spraken met Ekrem Koç, Sales Director van DataCore Nederland, een partij die rap innoveert in de SDS-markt.

DataCore streeft ernaar om een unified storage architecture te creëren, zo maakt Koç duidelijk tijdens ons gesprek. Dat wil zeggen dat het platform van het bedrijf zich met name bezighoudt met het virtualiseren van opslag. Aan de serverkant is virtualisatie inmiddels breed geaccepteerd, dankzij de voordelen van het opsplitsen van de capaciteit in meerdere delen. Ook aan de storagezijde zorgt virtualisatie voor meer agility en responsivity, wat het steeds populairder maakt.

Positie in de markt

Inmiddels plukt DataCore dan ook de vruchten van de markt van storagevirtualisatie. Het bedrijf dat in 1998 werd opgericht kent positieve financiële resultaten, met in de laatste kwartalen dubbele groeicijfers. Iedere drie maanden komen er gemiddeld meer dan 100 nieuwe klanten bij, wat de business goed doet. De positie wordt erkend door Gartner, want in de Magic Quadrant is het opgenomen als nichespeler. Vooral in specifieke sectoren presteert het goed, zoals de overheid en gezondheidszorg.

Hoewel de marktpositie dus goed is, noemt Koç DataCore ook wel het best bewaarde geheim van de IT-markt. Volgens Koç komt dat onder meer door hoe DataCore groot is geworden. Het bedrijf koos met name voor organische groei toen storagevirtualisatie nog breed geaccepteerd moest worden. Hij vergelijkt de situatie van VMware, dat bij de oprichting goede servercontracten afsloot. Voor VMware betekende het dat servervirtualisatie snel breed werd geaccepteerd. DataCore koos voor de meer organische groei, waardoor de brede acceptatie van storagevirtualisatie langer duurde.

Daarnaast wijst Koç ook op de veranderingen in de Benelux. Aanvankelijk had DataCore in onze regio namelijk niet echt een kanaal opgezet, maar sinds er enkele jaren een lokaal team is, verandert dat. In het kanaal bevinden zich volgens Koç kansen en krachten van DataCore. “Ons kanaal zit niet vol. Op het moment dat partners met ons in zee gaan, is het niet zo dat ze een van de honderd partners worden. Ze krijgen de benodigde aandacht en samenwerking om met ons de markt op te kunnen. Als je naar de markt kijkt gaan daar nog veel simpele dingen fout. Ik hoor veel resellers klagen dat een A-merk ze passeert en rechtstreeks naar de klant gaat. Zulke dingen zul je bij ons niet meemaken. Wij geloven in het kanaal, wij werken alleen met het kanaal en vinden dat het kanaal het verlengde van ons is om binnen de markt te slagen”, aldus Koç.

Product vormt de basis

Uiteraard vormt de technologie van DataCore de basis van de marktpositie. Met SDS haal je de technologie en functionaliteit met behulp van software als het ware uit opslaghardware en servers. Door alle functionaliteit naar software te halen, verdwijnt hardware eigenlijk naar de achtergrond. Het maakt dan niet meer uit welke apparatuur een bedrijf gebruikt. Dat is voor veel bedrijven nuttig, want ze zetten nou eenmaal verschillende opslagoplossingen in. DataCore wil die keuzevrijheid stimuleren, want iedere hardware kan zijn eigen unieke gebruikstoepassing en voordelen hebben en verdient daarom ondersteuning vanuit softwarezijde.

Als je vanuit die gedachte storage benadert, staat technologie ook voor de opdracht om complexe zaken te verenigen. “In Nederland zien we dat bedrijven veel verschillende soorten storagemerken gebruiken. Die praten niet met elkaar, kunnen niet met elkaar communiceren. Elk systeem heeft eigen software. Wij gooien er een paraplu overheen als storage controller en zeggen: ‘we gaan met elkaar praten’. Wij kunnen het beheren en sturen”, legt Koç uit.

Voor DataCore maakt het dan ook niet uit of het om Block, File of Object storage gaat. Het eerste formaat wordt geadresseerd met SANsymphony, het tweede met vFilO en het laatste formaat met Swarm. Zo is er ondersteuning voor ieder veelgebruikte storageoptie, want ieder formaat heeft zijn eigen eigenschappen. Vooral Object springt daarbij in het oog vanwege de toenemende populariteit de laatste jaren. Dit formaat is vanwege zijn opslagmethode geschikt voor data uit moderne applicaties als kunstmatige intelligentie en videobellen (ook wel unstructured data). Om voor Object goede ondersteuning te bieden nam DataCore eerder Caringo over. Zelf komt DataCore oorspronkelijk uit de Block-hoek, later werd File toegevoegd.

Voordelen van Software-Defined Storage

In principe biedt DataCore dus drie verschillende producten voor Software-Defined Storage. Volgens Koç is een van de kenmerken hiervan dat de producten enterprise features beschikbaar stellen voor ieder bedrijf, ongeacht omvang. Er zijn wel verschillende soorten licenties waaruit bedrijven kunnen kiezen. De ene optie biedt dan wat uitgebreidere functionaliteit dan de ander. Er wordt echter gestreefd naar storagevirtualisatie zoals grote bedrijven dat zouden doen, ongeacht de omvang van de klant.

Uiteindelijk is dat ook de enige mogelijkheid als je kijkt naar de voordelen van SDS. De silo’s in de infrastructuur worden weggenomen en een bedrijf is niet meer afhankelijk van hardware en leveranciers. Daardoor is het ook eenvoudiger om infrastructuur bijtijds te houden. Up-to-date blijven kan in dit geval op meerdere manieren. Bestaande storageapparatuur kan bijvoorbeeld langer meegaan, doordat DataCore software-updates door kan voeren. Denk aan het toevoegen van containerfeatures. Anderzijds kan SDS er ook voor zorgen dat bij het vervangen van storageapparatuur datamigraties makkelijker plaatsvinden. DataCore biedt in dit geval speciale modus- of poolingopties.

Wat SDS ook kenmerkt, is het af laten nemen van de complexiteit van het storagebeheer. Dat is zeker in de huidige markt welkom. Zo spenderen beheerders vaak tijd aan verzoeken vanuit de business die ze afleiden van hun kernactiviteiten. Versimpeld beheer brengt daar verandering in door bepaalde zaken te automatiseren. SDS biedt als software-laag bovenop storageapparatuur één interface voor het beheren van alle hardware. De beheerder kan zo vanuit een punt alles regelen en hoeft niet meer voortdurend te switchen. Vanuit de interface zijn ook eenvoudig storageoplossingen toe te voegen.

Koç wijst ons naast de beheervoordelen tevens op de Business Continuity- en Disaster Recovery-mogelijkheden als sterke punten van DataCore. De SDS-specialist is zich ervan bewust dat er op infrastructuurniveau stappen moeten plaatsvinden om data zowel op te slaan als te beveiligen. Nu downtime en dataverlies vaak voorkomen (mede door ransomware), is het zaak om goed na te denken om infrastructuur en gegevens snel te kunnen herstellen. DataCore heeft daarom functionaliteit ingebouwd om downtime te voorkomen, terwijl er bij onverwachte events vanuit het product automatische stappen ingezet kunnen worden.

Wat betekent het in de praktijk?

We vroegen de Sales Director DataCore Nederland wat de hele SDS-benadering nou concreet betekent voor in de praktijk. Koç haalt de Belgische boekuitgever Lannoo aan. Deze partij beschikte op een gegeven moment over twee serverruimtes. Op een locatie gebruikte men twee HPE ProLiant G7-servers, een ProLiant G8-server en een SAN-oplossing van Dell EMC. Door groei was Lannoo op zoek naar het inbouwen van redundantie. Het risico op het stilvallen van bedrijfsprocessen was te groot bij het eventueel uitvallen van de Block storage-oplossing van Dell EMC.

De boekenuitgeverij kwam uit bij DataCore SANsymphony, om data eenvoudig te synchroniseren tussen HPE-servers. Hierbij werd de afhankelijkheid van één server met één storage-oplossing op één locatie weggenomen.

Toekomst ziet er goed uit

DataCore lijkt alles bij elkaar een mooie periode in te gaan. Het product heeft zich inmiddels bewezen, wat resulteert in een sterke marktpositie voor het bedrijf. Er komen ook nog genoeg spannende tijden aan van DataCore. Veel research en development gaat nu bijvoorbeeld zitten in Kubernetes en containers. Daar mogen we in de toekomst meer van verwachten. Genoeg reden om DataCore als bedrijf en Software-Defined Storage-oplossing in de gaten te houden.

