Zo zet je Kubernetes in om echt cloud-native te zijn

De veranderingen op het gebied van software gaan zo snel, dat het gek is dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Iedereen heeft het over containers, Kubernetes, cloud-native en ga zo maar door. Als je op dit moment aanhikt tegen de overstap richting Kubernetes en een cloud-native omgeving, dan helpen we je vandaag graag op weg, met 10 ontwerppatronen om te starten met Kubernetes.

Als je het hebt over het ontwikkelen van software, gaat het al lang niet meer om de watervalmethode. Dat is inmiddels behoorlijk ouderwets en achterhaald. Je hebt nu geen maanden of zelfs jaren meer om een eindproduct op te leveren, maar werkt in sprints om snel met releases te komen. De opkomst van de cloud en containers zorgen voor een extra versnelling hiervan. Er kan immers ook steeds meer. Dit kan in cloud-native omgevingen ook nog eens steeds sneller.

Aan de andere kant heeft de opkomst van de ‘customer-centric’ benadering ook gezorgd voor een versnelling in de ontwikkeling van software. Door te luisteren naar gebruikers, creëer je een soort vliegwiel. Ze gaan dan ook steeds meer van de software verwachten. Dat zorgt er dan weer voor dat je sneller met nieuwe releases moet komen.

Containers en Kubernetes

Containers spelen een belangrijke rol in deze nieuwe werkelijkheid. Steeds meer applicaties draaien erin, juist vanwege de mogelijkheid om binnen containers snel te vernieuwen en updaten. Hiermee ‘versnipper’ je processen en applicaties over de containers. Dat geeft je de mogelijkheid om maar een klein gedeelte te updaten bijvoorbeeld, terwijl de rest gewoon blijft draaien.

Containers moeten echter ook beheerd worden. Dat wil zeggen, er moeten systemen zijn die de implementatie en orkestratie van de containers automatiseren. Dat is waar Kubernetes om de hoek komt kijken. Met een dergelijk platform kun je centraal honderden actieve containers beheren.

Hoe begin je?

De voordelen van containers en Kubernetes zijn enorm als je snel software wilt ontwikkelen en bijhouden. Het is voor veel ontwikkelaars en andere profielen binnen organisaties echter nog altijd geen dagelijkse kost. In dit whitepaper geeft True je niet minder dan 10 concrete handvatten voor het draaien van cloud-native applicaties op Kubernetes.

