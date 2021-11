VMware brengt Cross Cloud Services naar AWS

VMware heeft zijn Cross Cloud Services-portfolio beschikbaar gemaakt op AWS. Hiermee kunnen AWS-klanten hun applicaties sneller moderniseren en workloads naar iedere cloudomgeving die zij maar willen brengen.

De uitbreiding van VMware Cross Cloud Services naar AWS betekent dat gebruikers van deze cloud de VMware-diensten binnen het portfolio kunnen gebruiken voor het ontwikkelen, bouwen en beheren van applicaties en andere workloads die op meerdere cloudplatformen kunnen draaien.

VMware Cross Cloud Services

VMware introduceerde onlangs zijn Cross Cloud Services-portfolio van geïntegreerde diensten. Binnen dit portfolio zitten onder meer VMware Tanzu-tools voor het optimaliseren van applicaties en Carbon Black-securitytools. Hiermee kunnen ontwikkelaars veilige applicaties bouwen, draaien en uitrollen op ieder cloudplatform met eenzelfde set aan commando’s. Gebruikers kunnen naar eigen inzicht de tools kiezen die zij nodig hebben. Bedrijven kunnen met het portfolio van VMware een algemeen set securitypolicies ontwikkelen voor applicaties die in meerdere cloudomgevingen draaien.

Op AWS krijgen klanten naast de bekende VMware Tanzu- en Carbon Black tools, ook de beschikking over andere VMware-tools. Met VMware CloudHealth-platform kunnen zij cloudinfrastructuren beheren, of dit -in dit geval- nu AWS is of een andere (public) cloudomgeving.

De tool VMware CloudHealth Secure State biedt een intelligent cloudgebaseerd security- en compliance-platform voor het beschermen van cloudinfrastructuurbronnen. Dit in tegenstelling tot de andere meer op applicaties gerichte oplossingen. De aan het portfolio toegevoegde VMware NSX Advanced Load Balancer helpt met het automatiseren van load balancing, autoscaling, ingress van containers en gecentraliseerde orkestratie over de diverse cloud- en on-premises-omgevingen. Verder helpt VMware SASE met het leveren van SD-WAN-functionaliteit, zero trust network access (ZTNA) en firewalls.

De VMware Cross cloud Services zijn nu beschikbaar via de AWS Marketplace

