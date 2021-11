Workday koopt VNDLY voor 450 miljoen euro

Workday neemt het Contractor Management Platform VNDLY over. Hiermee wil Workday zijn HRM-software uitbreiden, door meer diensten te bieden voor interne, externe en ingehuurde medewerkers.

De overname van VNDLY voor 450 miljoen euro (510 miljoen dollar) komt voor Workday niet echt uit de lucht vallen. De oplossingen van VNDLY integreren al langer met de Workday-tools, in het bijzonder met Workday Financial Management en Workday Human Capital Management.

De overname moet bedrijven meer gestroomlijnde oplossingen bieden die het hele werknemersbestand bestrijken. Denk hierbij niet alleen aan de eigen interne medewerker, maar ook externe medewerkers, per tijdsdeel of periode ingehuurde krachten en geoutsourcet personeel.

Integratie

Voor deze stroomlijning wordt een centraal systeem ontwikkeld waarmee bedrijven het complete werknemersbestand kunnen beheren. Ook moet het systeem betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen die over werknemers gaan faciliteren. Dit om de planning, de uitvoering en het analyseren van het hele werknemersbestand te vereenvoudigen.

Daarnaast moet de integratie van de technologie van VNDLY in Workday ervoor zorgen dat bedrijven meer inzicht in hun werknemersbestand krijgen, inclusief de kosten. Hierbij krijgen bedrijven straks meer inzicht in hoeveel hun medewerkers, en externe of anderszins ingehuurde medewerkers, kosten. Het laat bijvoorbeeld zien hoeveel wordt uitgegeven aan projecten, arbeidsvoorwaarden, salaris en inhuurkosten.

Ook moet het geïntegreerde platform bedrijven meer mogelijkheden bieden het hele administratieve proces makkelijker af te handelen. Denk aan processen als het vinden van geschikte kandidaten, het onboarden van nieuwe medewerkers, het versturen van facturen en payrolling.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Verder moet de technologie van VNDLY helpen met het voldoen aan de juiste arbeidswet-en regelgeving en eventuele compliance. Met de geïntegreerde tooling zijn zij straks in staat makkelijker de verschillende (juridische) vereisten voor arbeidsomstandigheden te beheren. Dit is vooral handig wanneer bedrijven over een behoorlijk uitgebreid werknemersbestand beschikken in meerdere landen. Bovendien zorgt de technologie er ook voor dat HR-medewerkers van bedrijven overal en altijd veilige en privacy bewuste toegang krijgen tot werknemersgegevens.

Workday heeft ook aangekondigd dat, als onderdeel van de overname, het blijft investeren in het ecosysteem van partners van VNDLY voor verdere integraties van oplossingen. Ook zal het bestaande MSP-netwerk van VNDLY blijvend worden ondersteund.