Citrix reorganiseert: personeel weg en kantoren sluiten

Citrix is begonnen aan een reorganisatie, waardoor er banen verdwijnen en meerdere kantoren sluiten. Op die manier hoopt het bedrijf op betere resultaten. De wereldwijde reorganisatie volgt op de recente kwartaalcijfers.

De reorganisatie zou overal binnen Citrix banen kosten. Ook worden er diverse Citrix-kantoren gesloten. Het verlies aan banen treft zowel eigen personeel als ingehuurd personeel, zo blijkt uit de melding aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Over hoeveel banen het precies gaat, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Citrix voor de herstructurering een bedrag van tussen 115 miljoen en 213 miljoen euro reserveert. Hiervan is tussen de 58 miljoen en 80 miljoen euro bestemd voor werknemersvergoedingen.

Kwartaalcijfers Q3 2021

Uit de recente kwartaalcijfers blijkt dat de omzet slechts met 1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020 is gegroeid. Volgens interim-CEO Robert Calderoni was het afgelopen kwartaal lastig als het om marges en cashflow gaat. Hij gaf aan dat bepaalde bedrijfsonderdelen en verkoopafspraken niet echt aan de groei van de omzet hebben bijgedragen.

Daarnaast was Citrix veel geld kwijt aan commissies voor zijn verkoopmedewerkers. Vanwege de coronapandemie was er veel vraag naar de remote workspace-oplossingen. De verkoopmedewerkers konden hier makkelijk op inspelen en zo hun bonussen ophogen. Citrix was hieraan ongeveer 89 miljoen euro kwijt.

Meer aandacht voor resellers

In zijn begeleidende opmerkingen bij de kwartaalcijfers over Q3 2021 geeft de interim-CEO verder aan dat het bedrijf meer wil gaan investeren in de resellers en hen meer incentives wil gaan bieden voor het verkopen van Citrix-oplossingen. Daarnaast wil Calderoni ook dat Citrix meer gaat investeren in zijn snelgroeiende core-markten voor DaaS- en Application Delivery Controller-as-a- Service (ADCaaS)-diensten.