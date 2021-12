Belgische softwarespecialist Comax gaat DMS van ELO uitleveren (update)

De Belgische leverancier van administratieve softwareoplossingen Comax gaat naast haar eigen DMS ook dat van ELO aan de markt leveren. Comax gaat de DMS-oplossingen combineren met de eigen oplossingen voor documentenbeheer.

Met Document Management System (DMS)-oplossingen kunnen bedrijven het beheer van hun documentenstromen effectiever inrichten. Ook kunnen zij hiermee hun documenten op een gestructureerde en beheerde wijze opslaan.

Uitbreiding functionaliteit

Comax, dat zich vooral op mkb’ers en de accountancysector richt, wil met het uitleveren van het DMS-portfolio van ELO de mogelijkheden van zijn eigen hybride DMS-product uitbreiden. Ook moet het nieuwe gedeelte van het portfolio de functionaliteit van andere bedrijfsoplossingen van de leverancier uitbreiden. Op deze manier kan Comax naar eigen zeggen meer handelingen automatiseren. Dit moet klanten tijdswinst en een hogere efficiëntie opleveren.

Verder wil Comax met deze uitbreiding met het DMS-aanbod van ELO zijn klantenbestand uitbreiden.

Twee opties

Eindgebruikers van de DMS-systemen van de leverancier krijgen straks de keuze voor twee opties. Het huidige Comax DMS-systeem is dan als kostenvriendelijke oplossing geschikt voor klanten die meer structuur in hun dossiers met documenten willen aanbrengen en daarbij over snelle zoekmogelijkheden willen beschikken. Deze oplossing integreert met diverse Office-applicaties en biedt onder meer geautomatiseerde tekstherkenning en indexering van documenten.

De tweede oplossing van Comax voor DMS die straks beschikbaar komt, is ELO Digital Office. Deze oplossing biedt meer uitgebreide functionaliteit. Denk daarbij aan versiebeheer, workflows, gelinkte documenten, uitgebreid rechtenbeheer en diverse modules zoals contractbeheer of HR-beheer.

Update: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Comax de DMS-afdeling van ELO had overgenomen. Dat blijkt niet waar te zijn. Comax gaat deze DMS-oplossing aanbieden naast haar bestaande DMS-aanbod. We hebben het artikel hierop aangepast.