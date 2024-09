Nee, Qualcomm gaat Intel niet overnemen

Update 23-09-2024: Bloomberg meldt dat investeringsmaatschappij Apollo Global Management tot wel 5 miljard dollar wil bieden in ruil voor een deel van Intel. Het zou een bemoedigende stap zijn voor de kwakkelende chipreus en een alternatief voor een radicale fusie met Qualcomm. De twee partijen deden al eerder zaken. Intel verkocht een aandeel ter waarde van 11 miljard dollar van de Ierse chipfabriek in Leixlip aan Apollo in juni.

Nieuws en geruchten rondom Intel wisselen elkaar in rap tempo af. De recentste ontwikkeling is een onverwachte koersstijging voor de Amerikaanse chipmaker. De reden? Vage en onrealistische berichten over een overname door Qualcomm.

The Wall Street Journal (WSJ) berichtte als eerste over de vermeende overname. Perscollega’s hadden weinig tijd nodig om het nieuws op te kloppen tot iets dat het niet was. The Verge kwam met de meest voorbarige kop: “Qualcomm wants to buy Intel“. Dit trekt lezers, maar komt niet eens overeen met de initiële berichtgeving van WSJ. Het nieuws was dermate opzienbarend dat zelfs het Algemeen Dagblad, dat normaliter eerder schrijft over het liefdesleven van popsterren dan de perikelen rondom techbedrijven, het oppikte. Wat is er precies aan de hand?

Vaagheid ten top

WSJ stelt dat Qualcomm alle opties nog open houdt, maar dat het in recente dagen Intel heeft gepolst voor een overname. Verdere details ontbreken, behalve dat het opkopen van onderdelen van Intel ook nog op tafel ligt als optie.

Intel is op moment van schrijven 93 miljard dollar waard. Qualcomm is met 188 miljard dollar aan beurswaarde een stukje groter, toch? Zo simpel is het niet. Allereerst zijn dergelijke marktwaardes geen reflectie van de fysieke realiteit. Daar waar Qualcomm grofweg 50.000 medewerkers kent, is Intel voorzien van meer dan 100.000 werknemers (zelfs als de reductie van 15 procent voltooid is). Daarnaast bezit Intel chipfabrieken, onderzoeksfaciliteiten en stukken grond wereldwijd die allemaal in een mogelijke overname moeten worden meegeteld.

Eerder deze maand verscheen er een geloofwaardiger nieuwsbericht: Qualcomm zou inderdaad geïnteresseerd zijn in onderdelen van Intel. Het ging daarbij specifiek om onderdelen van de pc-ontwerpdivisie, maar met de vrij te interpreteren conclusie dat het daar niet per se bij zou blijven. Enigszins logische doelwitten zouden automotive-speler Mobileye zijn, waar Intel een meerderheid van in handen heeft, of Altera, de FPGA-spinoff dat vanuit volledig Intel-eigendom een beursgang moet maken. In beide gevallen is er geen bewijs dat Qualcomm echt een bod overweegt voor deze componenten. Intel zelf is er stellig over dat er geen plannen zijn om het belang in Mobileye kwijt te raken.

Logge bewegingen

Een directe overname van Intel door Qualcomm is irreëel. Kort gezegd heeft Qualcomm te weinig geld hiervoor. In plaats daarvan zou hooguit een stock-for-stock merger kunnen, waarin Intel-aandeelhouders hun belangen inruilen voor Qualcomm-aandelen. Volgens WSJ is het verkopen van bestaande Intel-componenten nog een optie om de overname te realiseren. De grootste stap zou een definitieve spin-off van Intel Foundry zijn, dat recent al een onafhankelijke business unit werd. De chipmaker losweken van de chipontwerper zou al jaren kosten. Volgens CEO Pat Gelsinger zijn Intel en Intel Foundry nog altijd “better together“, dus we hoeven die stap nog niet eens echt te anticiperen.

We zien deze logge bewegingen allerminst als een teken dat een Qualcomm-bod aanstaande is. Sterker nog, het is uiterst onwaarschijnlijk dat deze ooit zou verschijnen. Een daadwerkelijke overname zou overigens de bestaande x86-licentieovereenkomst met AMD ondermijnen, zoals The Register al aangaf. Dit zou betekenen dat AMD goedkeuring moet verlenen om Qualcomm x86-chips te laten maken.

Vervolgens zou het aan mededingingsautoriteiten zijn in de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk om de deal goed te keuren. Ondanks het feit dat Microsoft een overname van Activision Blizzard langs deze waakhonden kreeg en Broadcom VMware wist over te nemen, is een Intel-Qualcomm-deal uiterst ongewenst uit concurrentie-oogpunt. Intel is de grootste speler op de laptop- en desktopmarkt, terwijl Qualcomm strijdt met Mediatek om dominantie in de Android-smartphonewereld. De meest vergelijkbare recente poging voor een dergelijke deal was Nvidia dat Arm trachtte over te nemen. Dat stuitte op een definitieve blokkade van de regelgevers.