‘Miljardenovername Nuance door Microsoft onzeker, EU doet onderzoek’

De Europese Commissie (EC) onderzoekt de voorgenomen overname van softwareontwikkelaar Nuance Communications. Reuters zegt een vragenlijst ingezien te hebben die door de EC is verspreid onder concurrenten van Microsoft en klanten van Nuance om bezwaren tegen de overname te inventariseren.

Volgens Reuters verspreidde de Europese Commissie de vragenlijst als onderdeel van een antitrustonderzoek. Microsofts overname van Nuance Communications moet door wereldwijde antitrustinstanties goedgekeurd worden. De autoriteiten in de Verenigde Staten en Australië gaven eerder groen licht. De Europese Commissie nog niet – en heeft tot 21 december om de overname te staken of accorderen.

Volgens een anonieme bron van Reuters betreft het onderzoek van de Europese Commissie de meest uitgebreide aandacht die tot op heden door een antitrustautoriteit aan de overname is geschonken.

Hoewel Microsoft en Nuance Communications nog niet op het nieuws hebben gereageerd, maakten de organisaties onlangs bekend dat de afronding van de overname van 2021 naar 2022 vertraagd kan worden.

Waarom Nuance?

Nuance houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling van transcriptietechnologie voor ziekenhuizen en callcenters. Artificial Intelligence-capaciteit en naamsbekendheid in de Amerikaanse medische sector staan centraal. Daar is de interesse van Microsoft vermoedelijk aan te danken. De techgigant en Nuance stemden eerder dit jaar over een overname in.

In eerste instantie leek het de goede kant op te gaan voor Microsoft. Wereldwijde toezichthouders gingen akkoord. Nu lijkt de Europese Commissie bezwaren te hebben.

Steven Weber, professor aan de faculteit van de University of California Berkely, vermoedt dat de EC bezorgd is over het feit dat Microsoft na de overname in staat zal zijn om Office-software te integreren in de licenties van bestaande klanten van Nuance. ‘Vermoed’ is het sleutelwoord, want de EC heeft op nog niets over een mogelijk onderzoek of haar beweegredenen bekendgemaakt.