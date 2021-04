Microsoft bevestigt Nuance over te nemen voor 16,5 miljard euro

Microsoft heeft overeenstemming bereikt over de overname van Nuance. Nuance specialiseert zich in spraakherkenning en -verwerking, een techniek die Microsoft zou willen inzetten voor de gezondheidsindustrie.

In een blogpost vertelt Microsoft dat het bedrijf 56 dollar (47 euro) per aandeel neerlegt voor Nuance. In totaal betaalt Microsoft daarmee 19,7 miljard dollar, inclusief schulden van Nuance, wat overeenkomt met zo’n 16,5 miljard euro. Daarmee is het de op één na grootste overname van Microsoft ooit, alleen overtroffen door de LinkedIn-overname waar Microsoft 26,2 miljard dollar (22 miljard euro) bij neertelde. Geruchten over de overname hadden een aanloop van nog geen 24 uur.

Samenwerking in gezondheidsindustrie

De overname is een voortzetting van de samenwerking die Microsoft en Nuance in 2019 aangingen om spraakgerelateerde technieken aan te bieden voor de gezondheidsindustrie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een dienst die gesprekken van doktersbezoeken opneemt en de gegevens daarvan in het medisch dossier van de patiënt verwerkt.

Microsoft wil de kennis en diensten van Nuance nog sterker in zijn eigen aanbod integreren, zoals in Microsoft Cloud for Healthcare, wat het bedrijf afgelopen najaar aankondigde. Bovendien heeft Microsoft hiermee toegang tot de bestaande contacten van Nuance, vooral in de wereld van elektronisch patiëntendossiers.

Ook voordelen voor andere Microsoft-onderdelen

Ook buiten de gezondheidsindustrie ziet Microsoft meerwaarde in Nuance. Microsoft wil de kennis van het bedrijf op het gebied van spraakherkenning en kunstmatige intelligentie inzetten om Microsoft-producten als Azure, Teams en Dynamics 365 te verbeteren. Nuance heeft in het verleden met Apple samengewerkt aan de ontwikkeling van spraakassistent Siri.

Overname eind dit jaar rond

De raad van bestuur van Microsoft en Nuance hebben unaniem voor de overname gestemd. Aan het einde van het jaar moet de overname afgerond zijn. Voor die tijd zijn er nog stappen te nemen, zoals de goedkeuring door de aandeelhouders van Nuance en overheidsinstanties.

