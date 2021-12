Kyndryl en Google Cloud gaan nauw samenwerken voor clouddiensten

Kyndryl kondigt een intensieve samenwerking met Google Cloud aan. Dit om de moderniseringsprojecten van bedrijven beter te ondersteunen.

Sinds Kyndryl in november officieel van start is gegaan als leverancier van beheerde infrastructuurdiensten, is het bedrijf bezig om zijn portfolio uit te breiden. Vooral clouddiensten en datamanagement krijgen de aandacht. De samenwerking met Google Cloud sluit hierop aan en moet moderniseringsprojecten van klanten zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast moet de samenwerking ook bijdragen aan een verdere groei van Kyndryl en Google Cloud.

Verschillende onderdelen

Kyndryl en Google Cloud gaan het mogelijk maken meer te doen met data analytics. Hiervoor combineert Kyndryl zijn datamanagementdiensten en integratiemogelijkheden met het analytics- en AI-aanbod van de cloudgigant. Daarnaast is edge computing onderdeel van de samenwerking. De leverancier van beheerde infrastructuurdiensten gaat hiervoor een aantal sectorspecifieke oplossingen op de markt brengen. De oplossingen gebruiken de diensten van Google Cloud voor het mogelijk maken en uitbreiden van connectiviteit, de rekenkrachtmogelijkheden en analytics aan de rand van het netwerk.

Waaruit deze diensten precies bestaan, is niet bekend. Experts denken dat het onder meer gaat om de edge-diensten die de cloudgigant eerder dit jaar heeft gelanceerd. Denk aan Google Distributed Cloud Edge. Met de beheerde infrastructuurdiensten van Kyndryl kunnen deze laatste oplossingen makkelijker bij klanten worden geleverd en beheerd.

Workloadmigratie

Daarnaast gaan beide partijen tijd besteden aan ondersteuning voor het overbrengen van vaak nu nog on-premises gebruikte workloads naar een public cloudomgeving. Denk aan het overbrengen van nu nog lokaal gebruikte SAP-applicaties naar een public cloudomgeving. Kyndryl gaat zich binnen de samenwerking vooral richten op het migreren van SAP-software.

Verder gaan beide partijen zich richten op oplossingen voor de financiële dienstverlening. Vooral gaat het hierbij om het leveren van oplossingen die bedrijven in deze sector nodig hebben voor het moderniseren van hun IT-activiteiten met behulp van de diensten van de cloudgigant.

Ook is Kyndryl nog van plan de komende jaren de helft van zijn personeel voor Google Cloud te certificeren. Hiervoor heeft het een eigen Google Cloud Academy for Kyndryl opgezet.

Overige samenwerking

De samenwerking tussen Kyndryl en Google Cloud staat niet op zichzelf. Eerder kondigde de leverancier van beheerde infrastructuurdiensten ook nauwe samenwerkingen aan met Microsoft, SAP en VMware. Het wachten is natuurlijk op een gelijke samenwerking met AWS.

