Google Cloud Next focust op multi-cloud, on-premises en partnerships

Deze week staat in het teken van Google Cloud Next, het jaarlijkse evenement waarop menig nieuw product wordt gepresenteerd voor Google Cloud Platform. De hyperscaler volgt dit jaar in de voetsporen van concurrenten, met een eigen on-premises- en edge-oplossing. Verder heeft Google veel partnerships gesloten om zijn cloud te verbeteren en om het bereik te vergroten.

De belangrijkste aankondigingen zijn als je het ons vraagt toch wel de Google Distributed Cloud Edge en de Google Distributed Cloud Hosted. Beide producten zijn volledig op Google Anthos gebaseerd.

Google Distributed Cloud Edge

Met Google Distributed Cloud Edge kan je de Google Cloud infrastructuur dichterbij je gebruikers brengen. Met deze edge-oplossing kan je diensten en workloads zo dicht mogelijk draaien bij de plek waar data wordt gegenereerd of geconsumeerd. Dit kan in meer dan 140 locaties van Google zelf, de zogenaamde points-of-presence locaties. Het kan echter ook op eigen edge-locaties, bijvoorbeeld op de fabrieksvloer, in alle vestigingen van je winkelketen of juist op een van de lokale kantoren van je bedrijf. Tot slot zijn er nog de nodige ISP’s die partner zijn van Google en ook hun datacenters ter beschikking stellen, aangevuld met 5G- of LTE-oplossingen.

Google Distributed Cloud Hosted

Soms is de edge niet nodig, maar wil je als bedrijf wel de voordelen van de cloud en vanuit governance en compliance niet de nadelen. Met Google Distributed Cloud Hosted kan je de Google infrastructuur nu ook in je eigen datacenter krijgen. Je kan het zelfs zo configureren dat deze infrastructuur niet in contact staat met de Google Cloud, enkel met een repository voor updates. Dat betekent dat Google geen toegang heeft tot deze hosted infrastructuur, maar dat je eigen IT-beheerders eventuele software updates kunnen downloaden van een repository en zelf kunnen uitrollen. Google levert puur de Google Cloud gecertificeerde infrastructuur, maar verliest toegang zodra het je datacenter binnenkomt. Dit kan voor bepaalde overheidsinstellingen, organisaties in de gezondheidsindustrie of de bankenwereld erg interessant zijn. Zij zijn gebonden aan strenge regels en met deze optie kunnen ze wel de voordelen van de Google Cloud krijgen.

Google Distributed Cloud Hosted in het groot

In Frankrijk en Duitsland gaat Google nog een paar stappen verder. Hier werkt het samen met het Duitse T-Systems en het Franse Thales om een zogenaamd soevereine Google Cloud Regio op te zetten. De datacenters van deze regio’s zijn in handen van T-Systems en Thales. Google levert enkel de hosted technologie, zodat klanten gebruik kunnen maken van Google Cloud infrastructuur, maar daar houdt het ook op. De specifieke zware Amerikaanse wetgeving waardoor Google te allen tijde toegang moet kunnen verschaffen tot klantdata op zijn servers, ook van niet Amerikaanse bedrijven of personen (FISA-act), geldt dan niet. De servers en data staat in datacenters en op servers van T-Systems en Thales. Deze bedrijven zijn Europees en vallen niet onder de Amerikaanse FISA-act.

On-premise oplossing toch belangrijk

Google zet wat ons betreft een paar goede stappen. Die FISA-act is een doorn in het oog in Europa. Die omzeilen met partners is heel verstandig. Verder laat nu ook Google zien in navolging van onder meer AWS en Microsoft Azure, dat on-premises datacenters nog lang niet klaar zijn. Infrastructuur wordt waarschijnlijk nooit (single) cloud only. Als het al cloud only is, dan wordt het multi-cloud. Grote organisaties zullen vanuit een kosten en compliance vraagstuk waarschijnlijk altijd blijven werken met een lokaal datacenter of een datacenter in regio. Google heeft met Anthos zijn eigen Kubernetes framework waarmee het op elke infrastructuur een omgeving kan laten landen. Voor Google Distributed Cloud Hosted gebruikt het hiervoor speciaal gecertificeerde hardware. Hiervoor zal Google ongetwijfeld samenwerken met partners als HPE, Dell en Lenovo. NetApp geniet de voorkeur als storage leverancier.

Over kosten en hoeveelheden kon Google nog niets zeggen. Wij vermoeden dat dit vanaf een enkel rackunit of enkele rackunits beschikbaar zal komen, net zoals AWS Outpost. In de eerste helft van 2022 moet Google Distributed Cloud Hosted beschikbaar komen.

Google BigQuery Omni nu beschikbaar in AWS en Azure

In het verlengde hiervan zien we dat Google de multi-cloud steeds serieuzer neemt. De strijd tussen Google en bijvoorbeeld AWS is zeker niet gestreden, maar veel bedrijven willen niet kiezen, maar in meerdere clouds actief zijn. Google BigQuery is een datawarehouse waar bedrijven al hun data in kunnen opslaan en op veel verschillende manieren kunnen verwerken. Als je als bedrijf in meerdere clouds actief bent, is het min of meer vereist dat je dan ook altijd toegang hebt tot je datawarehouse. Dat lost Google op met BigQuery Omni. Een variant van BigQuery die je op AWS en Azure kan draaien en die onderdeel kunnen uitmaken van je wereldwijde datawarehouse. Zo heb je in elke cloud toegang tot je datawarehouse en is het overal tegelijk snel beschikbaar.

Als uitbreiding hierop heeft Google ook een partnership gesloten met Tableau. Tableau kan nu alle data vanuit BigQuery (Omni) analyseren en visualiseren. Salesforce Tableau biedt een van de beste BI-ervaringen in de markt. Ook kan Tableau direct werken vanuit Google Sheets. Een partnership waar Google ongetwijfeld veel voordeel aan gaat hebben.

Enkele andere aankondigingen:

Citrix

De hoeveelheid aankondigingen die Google deze week doet is eigenlijk niet in een enkel artikel te vangen. Enkele zaken die we nog willen benoemen zijn een partnership met Citrix op het gebied van gevirtualiseerd werken. Met deze nieuwe samenwerking kunnen mensen die hybride werken nu direct veilig en snel toegang krijgen tot hun gevirtualiseerde Citrix werkplek in de Google Cloud.

Nieuw Google Cybersecurity team

Google heeft een nieuw cybersecurity team opgezet dat bedrijven en overheden gaat helpen bij het bouwen van een veilige cloudomgeving. Dit team zal zorgdagen voor Google’s best practices rondom security. Ook zullen ze klanten begeleiden bij het juist implementeren hiervan.

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk hoeveel effect hun acties hebben op het milieu. In de Google Cloud console kan elk bedrijf nu zien wat zijn carbon footprint is op basis van de Google Cloud diensten die worden afgenomen.

