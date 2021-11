Kyndryl en Microsoft slaan handen ineen voor clouddiensten

Kyndryl gaat samenwerken met Microsoft. Beide partijen gaan cloudoplossingen ontwikkelen waarmee bedrijven hun digitale transitieprocessen sneller kunnen doorvoeren.

Voor het eerst sinds Kyndryl na IBM als zelfstandig bedrijf verder ging, is de aanbieder van managed services een samenwerkingsverband aangegaan met een andere grote partij. Met de samenwerking met Microsoft wil de aanbieder zijn aanbod beheerde diensten, vooral voor de multicloud, flink uitbreiden. Ook moet hiermee de naam van Kyndryl als een multicloudspecialist mee worden bevestigd. De samenwerking met techgigant is voor het bedrijf een eerste stap in de ontwikkeling van een eigen partnerecosysteem.

Natuurlijk moet de samenwerking voor Kyndryl ook nieuwe inkomstenbronnen opleveren. Hiermee wordt het bedrijf minder afhankelijk van de klanten die het uit de afsplitsing van IBM heeft meegenomen.

Onderdelen samenwerking Microsoft

De samenwerking met Microsoft bestaat concreet uit verschillende elementen die zich op migratie naar de cloud en digitale transformatie gaan richten. Zo gaan beide partijen gezamenlijk applicaties ontwikkelen op basis van Microsoft Cloud. Deze applicaties zijn bestemd voor zowel huidige als toekomstige klanten.

Beide partijen gaan ook samenwerken op het gebied van hybrid cloud, AI en tools voor het moderniseren van IT-omgevingen. De oplossingen moeten het voor klanten makkelijker maken belangrijke workloads te migreren. Ook gaan Kyndryl en Microsoft een co-innovatie lab oprichten. De resultaten uit dit lab komen later beschikbaar via Microsoft AppSource en de Azure Marketplace.

Microsoft wordt reseller van Kyndryl

Daarnaast wordt Microsoft de enige Premier Alliance Partner van Kyndryl. Ook zal de techgigant de producten en diensten van de managed services leverancier gaan verkopen. Verder zal Microsoft voor de ruim 90.000 werknemers van Kyndryl het trainingsprogramma Kyndryl University for Microsoft opzetten.