Ilionx versterkt Salesforce-portfolio met overname Redbook ICT

ICT-dienstverlener Ilionx uit Utrecht heeft onlangs de Salesforce-specialist Redbook ICT uit Almere en Eindhoven overgenomen. Hiermee wil de ICT-dienstverlener meer expertise op het gebied van Salesforce-implementaties aan zijn portfolio toevoegen en verder groeien.

De overname van Redbook ICT, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, is per direct. Dit betekent ook dat de Salesforce-specialist per direct onder de vlag van Ilionx opereert. Ilionx beschikt nu over in totaal zestig medewerkers. Het nu nog Redbook ICT-kantoor in Almere zal op termijn als het Ilionx Salesforce Design Lab worden ingericht. Verder wil Ilionx van de huidige 30 Salesforce-specialisten doorgroeien naar in totaal 50 experts.

Uitbreiding en versteviging expertise

Ilionx wil met de overname zijn expertise op het gebied van Salesforce-implementaties voor diverse bedrijfssectoren verder verstevigen en uitbreiden. Met de samenvoeging van de Ilionx-diensten komt, volgens beide bedrijven, het potentieel van deze oplossingen voor een grotere doelgroep beschikbaar.

Tevredenheid bij beide partijen

“De overname van Redbook ICT is een welkome uitbreiding van onze Salesforce-activiteiten. Redbook ICT is een grote, technische partner en met deze uitbreiding hebben we voldoende slagkracht om de basis van onze Salesforce-activiteiten verder uit te bouwen”, zo geeft CEO Jan Veltman van Ilionx in een commentaar aan.

Ook zijn collega Fred Groters, de managing director van Redbook ICT is tevreden over de overname. “Wij vinden het een uitdaging om dé Salesforce-aanbieder te zijn voor grote en middelgrote organisaties, en onder de vleugels van Ilionx kunnen wij een nog betere Salesforce-propositie aanbieden. Wij zien kenmerken in andere markten waar onze templates ook toepasbaar zijn en waar wij klanten kunnen ondersteunen in de digitale transformatie en nog beter helpen hun doelen te begrijpen.”