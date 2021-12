AWS en Infor versterken samenwerking voor automotive

Infor en AWS verstevigen hun samenwerking. Infor CloudSuite Automotive, een sectorgerichte ERP-oplossing, treedt toe tot AWS for Automotive, een verzamelnaam voor sectorgerichte infrastructuur en software van AWS.

De samenwerking kan meerdere vormen aannemen. Allereerst hebben de organisaties reeds banden. Ben je op dit moment in de markt voor een automotive-gerichte cloud ERP-oplossing, dan is Infor CloudSuite Automotive een van de gangbare opties. AWS is de enige cloudprovider die software ondersteunt en onderbrengt.

Het grotere plaatje

Onder de naam AWS for Automotive biedt AWS echter meerdere infrastructuur- en softwarediensten voor automotive-organisaties aan. ‘AWS IoT FleetWise’ faciliteert dataverzameling van zelfsturende voertuigen; ‘Autonomous Vehicle Data Lake’ biedt toegespitste opslag en ‘AWS Robotic Drive Cloud’ omvat development tools.

AWS zegt een volledige technologiestack voor ontwikkeling in de automotive-industrie te hebben. De automotive-sector heeft echter meerdere oplossingen nodig om het IT-landschap in te richten. Voor ERP kan je bijvoorbeeld terecht bij Infor, dat CloudSuite Automotive ontwikkelt. Zoals eerdergenoemd wordt de cloudsoftware reeds door AWS ondersteund.

Waarschijnlijk verschijnt Infor in de nabije toekomst in het rijtje van de oplossingen die AWS onder AWS for Automotive opsomt. Dat is, aan de oppervlakte, weinig meer dan een promotie. Onder de motorkap wijst de zet op een trend. AWS ambieert een volledige technologiestack voor de automotive-industrie. Een grotere droom dan het huidige AWS for Automotive, dat voornamelijk wordt gevormd door oplossingen voor development.

De keuze voor het ERP-systeem van Infor is logisch. Ook andere organisaties, waaronder SAP, ontwikkelen sectorspecifieke ERP. Infor is daarentegen onlosmakelijk verbonden met AWS. De technologie is er, de relatie ook. Waarom zouden de organisaties dat niet benutten?

