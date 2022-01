Logitech geeft Sync upgrade voor beter werkplekbeheer op afstand

Logitech heeft nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn beheerplatform Sync. Toegevoegd zijn meer opties voor hybride werken. Het gaat hierbij om het beheren van randapparatuur als webcams, headsets en docking-toepassingen.

Met de nieuwe functionaliteit voor Sync wil Logitech het IT-afdelingen makkelijker maken devices en andere apparatuur te beheren die zich niet direct in de bedrijfsnetwerken bevinden. Het platform moet hierdoor een handige oplossing voor device- en apparatuurbeheer binnen het toenemende hybride werken zijn.

Upgrade van mogelijkheden Sync

Het platform biedt IT-beheerders nu meer mogelijkheden voor het op afstand beheren van (thuis)werkplekken van medewerkers en verspreide meeting rooms. Ook kunnen zij hiermee direct problemen oplossen. Dit alles vanuit een enkele centrale omgeving.

Nieuwe functionaliteit van Logitech Sync omvat onder andere het eenvoudig pushen van firmware updates en het introduceren van nieuwe functionaliteit voor vele verspreide vergaderruimtes of werkplekken. Het platform Sync integreert daarvoor met de belangrijkste collaboration- en conferencingplatforms, zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet. Op deze manier krijgen IT-beheerders meer zicht op de verschillende devices, ongeacht het gebruikte OS.

Daarnaast moet Sync meer analytics opleveren, zoals de beschikbaarheid en de bezetting van vergaderruimtes. Hierdoor kunnen managers beter nadenken over hoe zij hun kantoorruimtes bij hybride werken kunnen indelen. Bijvoorbeeld het maken van beslissingen over het op- of afschalen van kantoorcapaciteit.

Overige functionaliteit Sync

Verder werkt Logitech Sync nu eenvoudig samen met de Logitech Tune-software. Met deze software kunnen medewerkers webcams, headsets of Logi Dock naar eigen wens optimaliseren en personaliseren. Hierdoor kunnen zij direct deelnemen aan videovergaderingen met settings die zij tot in de kleinste details hebben ingesteld. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van het frame, het aan- of uitschakelen van autofocus en vele kleuraanpassingen.

De upgrade is nu voor bestaande klanten beschikbaar via een publiekelijke, gratis bèta. Vroegtijdige toegang tot de gefaseerde uitrol van de nieuwe Sync-functionaliteit kunne klanten aanvragen via het Sync Portal.