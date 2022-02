Akamai koopt IaaS-leverancier Linode voor 790 miljoen euro

Akamai Technologies neemt Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-leverancier Linode over voor 790 miljoen euro (900 miljoen dollar). Met de overname wil de CDN-leverancier het grootste gedistribueerde applicatieplatform ter wereld bieden.

Door de technologie van beide bedrijven te combineren, krijgen ontwikkelaars de beschikking over een compleet gedistribueerd (cloud) platform voor het bouwen, draaien en beveiligen van de nieuwste generatie applicaties. Waar deze applicaties zich ook bevinden of draaien. Met het bouwen en draaien van applicaties op het platform krijgen ontwikkelaars uitgebreide mogelijkheden voor schalen, bereik, betere prestaties, betrouwbaarheid en security.

IaaS-specialist

Linode is een IaaS-specialist en heeft zich sinds de oprichting in 2003 altijd als een alternatief gepresenteerd voor de grote public cloudaanbieders AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. De IaaS-leverancier ziet zichtzelf als een alternatief voor kleinere bedrijven die de diensten van de grote public cloudaanbieders vaak te complex vinden, dwingen tot een vendor-lockin en ook vaak hoge kosten berekenen.

Met het Linode-platform kunnen juist deze kleinere gebruikers eenvoudiger applicaties in cloudomgevingen draaien en alles regelen en in de gaten houden via een simpele API, command line interface en andere tooling.

Overige overnames

Akamai is van plan de overname aan het einde van het eerste kwartaal definitief te maken. De overname van Linode is de tweede overname binnen korte tijd die de CDN-leverancier doet. In september van het vorig jaar werd de Israëlische startup Guardicore overgenomen. Dit bedrijf biedt een microsegmentatieplatform voor het beveiligen van grootzakelijke bedrijfsnetwerken.